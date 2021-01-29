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"يوتيوب" تختبر أداة جديدة لمقاطع الفيديو القصيرة

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"يوتيوب" تختبر أداة جديدة لمقاطع الفيديو القصيرة "يوتيوب" تختبر أداة جديدة لمقاطع الفيديو القصيرة

كشفت تقارير صحفية عالمية أن منصة الفيديوهات الشهيرة "يوتيوب" بدأت في اختبار أداة جديدة مخصصة لمقاطع الفيديو القصيرة.

وأوضح تقرير منشور في موقع "إنغادجيت" التقني المتخصص أن "يوتيوب"، سيمنح أخيرًا المستخدمين إمكانية إنشاء مقاطع قصيرة من مقاطع الفيديو الخاصة بهم.

وسيتمكن، حاليًا، عدد محدود من مستخدمي "يوتيوب"، ممن سيتم اختيارهم لاختبار الأداة، من أدوات جديدة لقطع وقص الفيديوهات.

وستكون تلك الميزة متاحة عبر إصدارات "يوتيوب" على هواتف "أندرويد"، ونسخ سطح المكتب، وستصل لهواتف "آيفون" قريبًا.

وستكون القنوات التي تم اختيارها لهذا الاختبار، مفعلة برمز مقطع فيديو أسفل منها بين أيقونات الإعجاب والمشاركة.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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