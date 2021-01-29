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حريق هائل يلتهم 20 محلًّا في "التوفيقية" بالقاهرة

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الدفاع المدني تصدى للنيران بـ13 سيارة إطفاء

حريق هائل يلتهم 20 محلًّا في

نشب حريق في منطقة التوفيقية في العاصمة المصرية القاهرة، اليوم الجمعة، واندلعت النيران ملتهمة أكثر من 20 محلًّا تجاريًّا، فيما لم يتم الإعلان عن سقوط أي خسائر في الأرواح.

وأوضحت التحقيقات الأولية أن النيران اندلعت بفعل تماس كهربائي في واجهة أحد الأكشاك، ثم امتدت ألسنة اللهب إلى محلات أخرى تقع في مركز تجاري قريب.

وذكرت الشرطة المصرية أن الحريق اندلع بعقارين أحدهما خال، ثم امتد إلى عقار ثالث، وأسفر الحريق عن خسائر بـ22 محلًّا تجاريًّا وكشكًا صغيرًا.

ووفق "سكاي نيوز": فقد تمكّنت قوات الدفاع المدني، بمشاركة 13 سيارة إطفاء، من إطفاء الحريق من دون وقوع أي إصابات بشرية.

وقرّر محافظ القاهرة اللواء خالد عبد العال، تشكيل لجنة هندسية لفحص العقارات التي نشب فيها الحريق صباح الجمعة.


ووجه محافظ القاهرة بسرعة إزالة آثار الحريق عقب انتهاء النيابة العامة والبحث الجنائي من معاينة المكان.

وأتى الحريق على عدد من الأكشاك والمحلات الخاصة بقطع غيار السيارات في شارع التوفيقية، بمنطقة رمسيس.

حريق هائل يلتهم 20 محلًّا في

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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