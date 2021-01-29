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"الزراعة" تصدر نشرة بالتوصيات الفنية لمزارعي "المانجو" يجب مراعاتها في فبراير

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"الزراعة" تصدر نشرة بالتوصيات الفنية لمزارعي "المانجو" يجب مراعاتها في فبراير "الزراعة" تصدر نشرة بالتوصيات الفنية لمزارعي "المانجو" يجب مراعاتها في فبراير

مصراوي Masrawy

04:41 م الجمعة 29 يناير 2021


كتب - أحمد مسعد:
أصدرت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، ممثلة في قطاع الإرشاد الزراعي، نشرة بأهم التوصيات الفنية الواجب على مزارعي محصول المانجو مراعاتها، خلال شهر فبراير.

و تمثلت التوصيات التي أعدها معهد بحوث البساتين في الآتي:

1- المحافظة على انتظام الرى خلال الموسم
2-التخلص من الحشائش الموجودة في المزرعة.

3- فحص النموات الحديثة لمقاومة الحشرات الثاقبة الماصة
.
4-الاهتمام بنظافة النقاطات و الفلاتر.

5- استكمال دهان الجذوع بالبلاستك لحماية الاشجار من اشعة الشمس خلال موسم النمو.

6-الري الفوري بعد سقوط الامطار حتي لا يحدث تراكم الأملاح حول الجذور.
7-يتم وقف أي رش في حالة سقوط الأمطار أو الهواء الشديد.

8-الالتزام بتوصيات و التركيزات المدونة علي عبوات الرش سواء الرش الفطري او الرش الحشري و ذلك لضمان الوصول إلى أفضل النتائج و تغيير المبيد في كل رشة ان امكن ذلك
.
9-الرش في الصباح الباكر او اخر اليوم وعدم الرش في الحرارة العالية حتي لا يحدث احتراق الأوراق.

10-التأكد من صلاحية المبيد المستخدم قبل الذوبان في لضمان تحقيق الكفاءة المطلوبة.

11- إزالة السرطانات وهي النموات الموجودة أسفل منطقة التطعيم
12- تربيط الفروع المائلة في صنف المانجو الكيت.
12-- يتم إزالة الشماريخ الزهرية مع ترك 1/2 سم بين البرج و الشمراخ و يتم وقف التقصيف في10/2 و ذلك لضمان تكوين الشماريخ الجديدة
ثانيا : التسميد
الراية الاولي : 2ك سلفات نشادر
الراية الثانية : 3ك سماد مركب 19 -19-19
الرية الثالثة : 3ك سلفات بوتاسيوم
الرية الرابعة : 6 لتر من ( حامض نيتريك + حامض الفوسفوريك + حامض كبريتيك)
الرية الخامسة : 1ك سلفات حديد + 1ك سلفات ماغنسيوم + 1ك سلفات زنك +1ك سلفات منجنيز
ثالثا : برنامج الري

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