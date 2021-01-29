أخبار عاجلة

الصحة: تقديم خدمات تنظيم الأسرة لـ 1.1 مليون سيدة بالمجان خلال 6 أشهر -
"السلع التموينية": شراء 480 ألف طن قمح من 4 دول -
16 فبراير.. أولى جلسات محاكمة "سفاح الجيزة" -
رعونة سائق ميكروباص تودي بحياة قائد دراجة نارية بالجيزة -
شلل مروري بمحور 26 يوليو بسبب كسر ماسورة مياه -
واشنطن تعتزم توزيع لقاح كورونا على الصيدليات لتسريع عمليات التطعيم -
ملتقى الحوار السياسي الليبي ينهي التصويت على المرشحين لعضوية المجلس الرئاسي -
ينتمي إلى "القاعدة".. محكمة باكستانية تبرئ "قاتل" صحفي أمريكي -
شلل مروري بمحور 26 يوليو بسبب كسر ماسوره مياه -
نواجه إعلام المفاسد والفتن.. برلماني يطالب وزير الأوقاف برعاية الدعاة ماديًّا ومعنويًّا -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. مصراوي Masrawy

محافظ القاهرة يتفقد موقع حريق 22 محلا بالتوفيقية

Print
محافظ القاهرة يتفقد موقع حريق 22 محلا بالتوفيقية محافظ القاهرة يتفقد موقع حريق 22 محلا بالتوفيقية

مصراوي Masrawy

04:27 م الجمعة 29 يناير 2021


كتب- محمد نصار:

تفقد اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة موقع الحريق الذي اندلع صباح اليوم بمنطقة التوفيقية يرافقه نائب المحافظ للمنطقة الغربية ومسئولي حي الأزبكية.

كان محافظ القاهرة قد قرر تشكيل لجنة هندسية لفحص العقارات التي نشب بها الحريق لبيان مدى تأثرها.

وتلقت غرفة العمليات المركزية بمحافظة القاهرة صباح اليوم بلاغًا بنشوب حريق بالعقارين ١٤ و١٦ شارع التوفيقية من شارع البورصة بحي الأزبكية وعلى الفور انتقل مسئولو الحماية المدنية والغاز والكهرباء والإسعاف والحي لمكان الحادث.

وتبين أن الحريق اندلع بالعقارين رقم ١٤ وهو عقار خالي ورقم ١٦ وبه عدد من المحلات ثم انتقل إلى العقار رقم ١٠ المقابل وأسفر الحريق عن خسائر بـ ٢٢ محلا تقريبًا وتمكنت قوات الحماية المدنية بمشاركة ١٣ سيارة إطفاء و٢ عربة خزان من إطفاء الحريق دون مصابين.
ووجه محافظ القاهرة بسرعة إزالة آثار الحريق عقب انتهاء النيابة العامة والبحث الجنائي من معاينة المكان لبيان أسباب الحريق.

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى

كورونا فى العالم

مصراوي Masrawy

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
"بينها مصر والإمارات".. السعودية تعلق دخول مواطنين ودبلوماسيين من 20 دولة

"بينها مصر والإمارات".. السعودية تعلق دخول مواطنين ودبلوماسيين من 20 دولة

سفير مصر بالجزائر يسلم وزير الخارجية الجزائري رسالة من السيسي إلى تبون

سفير مصر بالجزائر يسلم وزير الخارجية الجزائري رسالة من السيسي إلى تبون

وزيرا خارجية مصر والبرتغال يبحثان دفع علاقات التعاون الثنائية

وزيرا خارجية مصر والبرتغال يبحثان دفع علاقات التعاون الثنائية

مؤشرات إيجابية.. نيفين جامع: 2020 عام استثنائي للصناعة المصرية

مؤشرات إيجابية.. نيفين جامع: 2020 عام استثنائي للصناعة المصرية

شبكة عيون الإخبارية