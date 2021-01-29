محافظ القاهرة يتفقد موقع حريق 22 محلا بالتوفيقية

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مصراوي Masrawy



كتب- محمد نصار:

تفقد اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة موقع الحريق الذي اندلع صباح اليوم بمنطقة التوفيقية يرافقه نائب المحافظ للمنطقة الغربية ومسئولي حي الأزبكية.

كان محافظ القاهرة قد قرر تشكيل لجنة هندسية لفحص العقارات التي نشب بها الحريق لبيان مدى تأثرها.

وتلقت غرفة العمليات المركزية بمحافظة القاهرة صباح اليوم بلاغًا بنشوب حريق بالعقارين ١٤ و١٦ شارع التوفيقية من شارع البورصة بحي الأزبكية وعلى الفور انتقل مسئولو الحماية المدنية والغاز والكهرباء والإسعاف والحي لمكان الحادث.

وتبين أن الحريق اندلع بالعقارين رقم ١٤ وهو عقار خالي ورقم ١٦ وبه عدد من المحلات ثم انتقل إلى العقار رقم ١٠ المقابل وأسفر الحريق عن خسائر بـ ٢٢ محلا تقريبًا وتمكنت قوات الحماية المدنية بمشاركة ١٣ سيارة إطفاء و٢ عربة خزان من إطفاء الحريق دون مصابين.

ووجه محافظ القاهرة بسرعة إزالة آثار الحريق عقب انتهاء النيابة العامة والبحث الجنائي من معاينة المكان لبيان أسباب الحريق.