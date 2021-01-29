تضامن الإسكندرية تفتح باب التقدم لمسابقة الأم المثالية.. تعرف على الشروط

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الإسكندرية - محمد البدري:

أعلنت مديرية التضامن الاجتماعى بالإسكندرية، اليوم الجمعة، فتح باب التقدم للمسابقة السنوية للأم المثالية، والتي أطلقتها وزارة التضامن الاجتماعي في ضوء حرص الدولة على تكريم الأم إيمانا بدورها في بناء الأسرة والمجتمع.

وقالت الدكتورة ماجدة جلالة وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالإسكندرية، إن إدارة الأسرة والطفولة بالمديرية فتحت باب تلقي طلبات الاشتراك في مسابقة الأم المثالية لعام 2021 على أن يكون التقديم لهذه المسابقة فى الإدارة الاجتماعية التابع لها عنوان المتسابقة، وتستمر تلقي طلبات التقديم حتى يوم الأحد 14 فبراير المقبل.



وأضافت وكيل الوزارة في تصريح صحفي، الجمعة، أنه من المقرر أن تتضمن الفئات المكرمة لهذا العام "الأم المثالية على مستوى الجمهورية، الأم البديلة، أم من ذوي الاحتياجات الخاصة، أم لشاب من ذويالاحتياجات الخاصة تميز فى أحد المجالات الرياضية أو الفنية أو العلمية، أم من مؤسسات الأطفال المحرومين من الرعاية الأسرية ، الأم التي لديها أحد المشروعات الصغيرة".

وذكر بيان صادر عن مديرية التضامن الاجتماعي بالاسكندرية، الشروط الأساسية لاختيار الأمهات المثاليات لهذا العام، وتضمنت ألا يقل سن الأم عن 50 عاما، والإلمام بالقراءة والكتابة على الأقل، وألا يزيد عدد الأبناء عن 3 أفراد، فيما يستثنى من هذا الشرط المحافظات الحدودية.



كما تضمنت معايير اختيار الأم المثالية، أن يكون جميع الأبناء حاصلين على مؤهل عالي، ويستثنى الابن المعاق ذهنيا غير القابل للتعلم، والتأكيد على معيار عطاء الأم وإعلاء القيم الإنسانية.

وتعمل لجان الإشراف على مسابقة الأم المثالية بالإسكندرية على دراسة ملفات المتقدمات للتأكد من قدرتهن على ترسيخ معنى الأسرة وقدرتها على الحفاظ على تماسكها وترابطها، وإيجاد التوازن بين المسئوليات المتعددة للأم واحتضان ورعاية الأبناء، وتعزيز القيم الإيجابية وكفاح الأم والقدرة على مواجهة التحديات، فضلا عن إعلاء قيمة الأسرة البديلة وتشجيعها على كفالة الأيتام والأطفال بلا مأوى وتفعيل دورها وتعظيمه بهدف توفير المناخ الأسرى للأبناء بدور الرعاية.