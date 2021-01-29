أخبار عاجلة

الصحة: تقديم خدمات تنظيم الأسرة لـ 1.1 مليون سيدة بالمجان خلال 6 أشهر -
"السلع التموينية": شراء 480 ألف طن قمح من 4 دول -
16 فبراير.. أولى جلسات محاكمة "سفاح الجيزة" -
رعونة سائق ميكروباص تودي بحياة قائد دراجة نارية بالجيزة -
شلل مروري بمحور 26 يوليو بسبب كسر ماسورة مياه -
واشنطن تعتزم توزيع لقاح كورونا على الصيدليات لتسريع عمليات التطعيم -
ملتقى الحوار السياسي الليبي ينهي التصويت على المرشحين لعضوية المجلس الرئاسي -
ينتمي إلى "القاعدة".. محكمة باكستانية تبرئ "قاتل" صحفي أمريكي -
شلل مروري بمحور 26 يوليو بسبب كسر ماسوره مياه -
نواجه إعلام المفاسد والفتن.. برلماني يطالب وزير الأوقاف برعاية الدعاة ماديًّا ومعنويًّا -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. السعودية
  5. صحيفة سبق اﻹلكترونية

نادي الصقور السعودي يواصل منافسات سباق الملواح

Print
نادي الصقور السعودي يواصل منافسات سباق الملواح نادي الصقور السعودي يواصل منافسات سباق الملواح
"الدوسري" يخطف المركز الأول

نادي الصقور السعودي يواصل منافسات سباق الملواح

خطف الصقّار غانم مدعث الدوسري، اليوم، المركز الأول في الشوط الأول من أشواط "جير تبع فرخ" ضمن مسابقة الملواح 400 متر، التي تُقام في أسبوعها الثالث، وينظمها نادي الصقور السعودي في يومي الجمعة والسبت على مدى 8 أسابيع بمقر النادي في ملهم شمال مدينة الرياض.

وفاز الدوسري عن صقره "دياز" في شوط "جير تبع فرخ"؛ حيث قطع السباق في "19" ثانية و969 جزءًا من الثانية"، محققًا جائزة مالية قدرها 7 آلاف ريال، كما فاز بالمركزين الثاني والثالث المتسابق بدر العرادي، بصقريه "خطر ومنذر"؛ حيث قطع خطر المسافة في 20 ثانية و130 جزءًا من الثانية محققًا جائزة قدرها 6 آلاف ريال، بينما حقق منذر المركز الثالث بتوقيت "20" ثانية و767 جزءًا من الثانية، محققًا جائزة قدرها 5 آلاف ريال، وجاء في المركز الرابع عبدالله الميموني بصقره "دبي" الذي قطع مسافة المسابقة 400 متر في "21" ثانية و109 أجزاء من الثانية، محققًا 4 آلاف ريال، فيما حصد محمد الشراري 3 آلاف ريال بعد تربعه على المركز الخامس عن صقره "حور"، في 21 ثانية و193 جزءًا من الثانية.

وتحمل أشواط السباق لهذا الأسبوع اسم "سهم القابضة"، التي ترعى شوطي الأسبوع الثالث من مسابقة الملواح، التي ينظمها نادي الصقور يومي الجمعة والسبت من كل أسبوع، بجوائز تصل إلى 400 ألف ريال.

وجاء إطلاق نادي الصقور لهذا السباق حرصًا منه على استمرارية الهواية التي يعتز بها السعوديون كتراث عربي عريق، وعلى استمرار تواصل الصقارين وعدم انقطاعهم عن هوايتهم الأصيلة.نادي الصقور السعودي

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
ينتمي إلى "القاعدة".. محكمة باكستانية تبرئ "قاتل" صحفي أمريكي

ينتمي إلى "القاعدة".. محكمة باكستانية تبرئ "قاتل" صحفي أمريكي

ذهابًا وإيابًا بين الرياض والقصيم.. التمر والكليجا و"سار" تبهر السفير الفرنسي

ذهابًا وإيابًا بين الرياض والقصيم.. التمر والكليجا و"سار" تبهر السفير الفرنسي

﻿إعلان قوائم الفرق المشاركة في كأس العالم للأندية

﻿إعلان قوائم الفرق المشاركة في كأس العالم للأندية

"الطاقة الذرية" تتهم إيران بارتكاب انتهاك جديد للاتفاق النووي

"الطاقة الذرية" تتهم إيران بارتكاب انتهاك جديد للاتفاق النووي

شبكة عيون الإخبارية