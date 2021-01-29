"نيويورك تايمز": البنتاجون يعتزم تطعيم سجناء جوانتانامو بلقاح كورونا

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واشنطن - أ ش أ

ذكرت صحيفة (نيويورك تايمز) الأمريكية أن وزارة الدفاع (البنتاجون) قررت تطعيم سجناء جوانتانامو في كوبا بلقاحات فيروس كورونا المستجد ربما الأسبوع المقبل.

وأفادت الصحيفة- في تقرير نشرته على موقعها الإلكتروني، اليوم الجمعة- بأن المحامين الذين يدافعون عن 5 متهمين بالتورط في هجمات 11 سبتمبر عام 2001 تلقوا إشعارا من المدعي العام الأمريكي كلايتون تريفيت، بهذا الخصوص.

وكتب المدعي العام لمحامي الدفاع أن "مسؤولًا في البنتاجون قد وقع للتو مذكرة بالموافقة على تطعيم المحتجزين في جوانتانامو بلقاحات كورونا".

وأضاف تريفيت إنه من المقرر أن يتلقى 40 محتجزًا في مجمع جوانتانامو أول جرعتين مطلوبتين من اللقاح "على أساس تطوعي" يوم الإثنين المقبل.

وأشارت الصحيفة الأمريكية إلى بدء حملة تطعيم العاملين الطبيين في القاعدة البحرية الأمريكية يوم 8 يناير، والتي يعمل بها نحو 6 آلاف مدني وعسكري، إلا أن إدارة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب رفضت الكشف عما إذا كان سيتم تطعيم السجناء.

وأضافت أنه بموجب سياسة (البنتاجون) ونظرًا لأن إدارة الغذاء والدواء الأمريكية قد صرحت باستخدام لقاحي (فايز/بيوتك) و(موديرنا) في حالات الطوارئ فقط فإنه يلزم موافقة متلقي اللقاح لإتمام الأمر.

ووفقا للصحيفة الأمريكية، لا يُعرف عدد الأشخاص المصابين بفيروس كورونا في جوانتنامو، في حين أعلن الجيش الأمريكي، في وقت مبكر، من الوباء، عن تسجيل حالتين هناك، يعتقد بأنهما بحارة، ثم أوقفت وزارة الدفاع الأمريكية الكشف عن بيانات حول منشآت محددة.

ونسبت الصحيفة الأمريكية إلى محامي العديد من المحتجزين القول إنهم سيحتاجون للتشاور مع موكليهم برسالة حول ما إذا كانوا سيوافقون على تلقي اللقاح.