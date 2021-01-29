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رغم سوء الأحوال الجوية.. "الإسكندرانية" يمارسون الرياضة على الكورنيش (صور)

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رغم سوء الأحوال الجوية.. "الإسكندرانية" يمارسون الرياضة على الكورنيش (صور) رغم سوء الأحوال الجوية.. "الإسكندرانية" يمارسون الرياضة على الكورنيش (صور)

مصراوي Masrawy

04:27 م الجمعة 29 يناير 2021

الإسكندرية - محمد البدري:


شارك العشرات من أبناء الإسكندرية، اليوم الجمعة، في فعاليات النشاط الرياضي الذي تنظمه الإدارة المركزية للتنمية الرياضية ومديرية الشباب والرياضة بالإسكندرية على كورنيش منطقة جليم بالتزامن مع موجة الطقس السيئ والصقيع التي تشهدها المحافظة.

وقالت الدكتورة صفاء الشريف وكيل وزارة الشباب والرياضة بالإسكندرية، إن مديرية الشباب والرياضة نفذت، اليوم الجمعة، برنامج منشطي الأحياء السكنية على كورنيش البحر بمنطقة جليم بمشاركة مواطنين من أعمار مختلفة، رغم سوء الأحوال الجوية وحالة الطقس غير المستقرة.


وأضافت الشريف في تصريح صحفي، اليوم الجمعة، أن مشروع منشطي الأحياء ينفذ منذ أكثر من ثلاث سنوات ويعد أحد أهداف استراتيجية بناء الإنسان المصري، التي أطلقتها القيادة السياسية ويعكس مدى اهتمامها بالشباب، والتي تتضافر جهود مؤسسات الدولة لتنفيذها، لتشجيع المواطنين على ممارسة الرياضة.

وتتعرض محافظة الإسكندرية منذ أمس الخميس لموجة من الطقس السيئ مصحوبة بنشاط في حركة الرياح وانخفاض كبير في درجات الحرارة، بالتزامن مع نوة الكرم التي يتوقع استمرارها 7 أيام.

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