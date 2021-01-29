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صور.. إعدام طن أغذية فاسدة وغلق 16 منشأة مخالفة في الشرقية

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صور.. إعدام طن أغذية فاسدة وغلق 16 منشأة مخالفة في الشرقية صور.. إعدام طن أغذية فاسدة وغلق 16 منشأة مخالفة في الشرقية

مصراوي Masrawy

04:20 م الجمعة 29 يناير 2021

الشرقية – فاطمة الديب:

شنت إدارة مراقبة الأغذية، بمديرية الشئون الصحية بالشرقية، بإشراف الدكتور هشام مسعود، وكيل الوزارة، بالتنسيق مع مكاتب الأغذية بالإدارات الصحية، بمراكز أولاد صقر، وبلبيس، والقنايات، والصالحية الجديدة، ومشتول السوق، والحسينيية، حملات مكثفة للمرور على المنشآت الغذائية، وضبط السوق الغذائي.

أسفرت جهود الحملة عن ضبط 16 منشأة غذائية تعمل بدون ترخيص، وبها نقص شديد في الاشتراطات الصحية، وجرى مخاطبة الجهات المختصة لغلق هذه المنشآت لما تمثله من خطر داهم على الصحة العامة، كما تم إعدام طن، 245 كجم أغذية مختلفة، لوجود تغير في خواصها الطبيعية، وجرى سحب 196 عينة وإرسالها للمعامل لبيان مدى صلاحيتها للاستهلاك الآدمي، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفات المضبوطة، وتحرير 68 محضر جنحة صحية للمخالفات بمراكز الشرطة بأولاد صقر وبلبيس والقنايات والصالحية الجديدة ومشتول السوق والحسينية.

وأكد وكيل وزارة الصحة، على استمرار الحملات المكثفة لمفتشي الأغذية على مختلف المنشآت الغذائية والأسواق بالمحافظة، حفاظاً على الصحة العامة للمواطنين.

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