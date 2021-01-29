تفريغ 11 ألف طن ذرة وتداول 23 سفينة في ميناء دمياط

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مصراوي Masrawy

دمياط - محمد إبراهيم:

شهدت هيئة ميناء دمياط تداول 23 سفينة، اليوم الجمعة، تزامنا مع استقرار حالة الطقس، وهبوب رياح على مناطق مختلفة في الإقليم.

وأعلن المركز الإعلامي لهيئة الميناء، في بيان له، أن حركة الصادر من البضائع تضمنت 7056 طن رمل و8012 طن فوسفات، و7650 طن يوريا و430 طن ورق مناديل.

وأضاف المركز الإعلامي، أن حركة الوارد من البضائع شملت 11917 طن ذرة، و2032 طن حديد و10017 طن خردة، و397 طن خشب زان و1674 طن أبلاكاش.

ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء 86422 طنا، بينما في مخازن القطاع الخاص 48516 طنا.