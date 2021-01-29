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تحرير العمال المصريين المختطفين في ليبيا.. وعضو النواب يكشف التفاصيل

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تحرير العمال المصريين المختطفين في ليبيا.. وعضو النواب يكشف التفاصيل تحرير العمال المصريين المختطفين في ليبيا.. وعضو النواب يكشف التفاصيل

مصراوي Masrawy

04:11 م الجمعة 29 يناير 2021

قنا-عبدالرحمن القرشي :

أفاد أسامة الهواري، عضو مجلس الشيوخ عن محافظة قنا، أنه جرى تحرير المختطفين المصريين من أبناء مركز أبوتشت شمالي قنا، بمدينة بني وليد الليبية، عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، بعد جهود حثيثة لوزارتي الهجرة والخارجية مع الليبية، بناء على توجيهات القيادة السياسية المصرية.
وأشاد عضو مجلس النواب بالجهود الحكومية المبذولة في هذا الشأن، حتى تحرير المختطفين.
وحصل مصراوي على قائمة بأسماء المختطفين المصريين، وجميعهم من أبناء قرية العمرة بمركز أبوتشت بشمالي المحافظة وهم: أحمد عمر محمد الصغير مهران، احمد محمود محمود مهران، أحمد محمد مهران، مالك بدوي مالك ، جمال علي عبدالرحيم، محمد عبداللاه غانم، عبد الرحيم سعيد محمد، محمود حميد فرغل، حمدي محمود حسين، علي أحمد علي، محمد عبد الحميد محمد علي، أحمد خالد أحمد عبداللطيف، صالح محمد يونس، رجب يوسف عبداللطيف، خالم محمد احمد الفولي.

وكذلك فرغل الشربيني فرغل، خالد محمد احمد الفولي، عرفه عزت ابراهيم، علاء حسين ابراهيم، عمر طلعت محمود، محمد عزت محمد، علي احمد عزالدين، شعبان يوسف، محمود محمد علي، حليم عادل، احمد العربي مهران، عمر عادل احمد، عامر عبدالحميد احمد، منصور قناوي، عادل خلف، ابوالحسن محمد حسن، اشرف الحلبي، منصور محمد سلامة.

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