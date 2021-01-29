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الكويت: 685 إصابة جديدة بـ"كورونا"

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الكويت: 685 إصابة جديدة بـ"كورونا" الكويت: 685 إصابة جديدة بـ"كورونا"
ارتفاع الوفيات في باكستان لـ 11.560

الكويت: 685 إصابة جديدة بـ

سجلت الكويت 685 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" خلال الساعات الـ24 الماضية، ليرتفع إجمالي عدد الحالات المسجلة إلى 164.108 دون تسجيل أي حالة وفاة، ليستقر مجموع حالات الوفاة المسجلة حتى الآن عند 958 حالة.

وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة الكويتية الدكتور عبدالله السند: عدد من يتلقى الرعاية الطبية في أقسام العناية المركزة بلغ 49 حالة ليصبح المجموع الكلي للحالات التي ثبتت إصابتها بالمرض ولا زالت تتلقى الرعاية الطبية اللازمة 6.247 حالة.

وكانت وزارة الصحة أعلنت في وقت سابق من اليوم شفاء 516 إصابة في الساعات الـ24 الماضية ليبلغ مجموع عدد حالات الشفاء 156.903.

من جهة ثانية، سجلت باكستان خلال الـ24 ساعة الماضية 1.644 إصابة جديدة بفيروس كورونا، لترتفع بذلك الحصيلة الإجمالية للإصابات إلى 541.031 حالة، منها 32.726 حالة نشطة.

وأفاد المركز الوطني المعني برصد تطورات بوزارة الصحة الباكستانية اليوم أنه تم تسجيل 2.167 حالة شفاء ليرتفع إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء إلى 496.745 حالة منذ ظهور الفيروس في باكستان.

وأضاف أنه تم تسجيل 46 حالة وفاة ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 11.560 حالة وفاة.الكويت فيروس كورونا الجديد

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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