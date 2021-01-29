ضبط "محطة بث وشبكة استقبال قنوات مُشفرة" غير مرخصة في دمياط

★ ★ ★ ★ ★

مصراوي Masrawy

دمياط - محمد إبراهيم:

كشفت تحريات الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية بوزارة الداخلية، عن تورط شخصين في إدارة محطة بث لاسلكي خاصة وشبكة استقبال قنوات فضائية مُشفرة، وإعادة بثها بعد فك تشفيرها.

وبينت التحريات وجود نظام كامل في عقارين وأحد المحال بدمياط الجديدة، واتخاذه مقراً لإعادة بث مجموعة من القنوات الفضائية المشفرة بالمخالفة للقانون.

وتمكنت قوات الأمن من ضبط متهمين إثنين أثناء إدارتهما لنشاطهما الإجرامي، وجرى ضبط مكونات شبكة البث وهي محطة استقبال وإعداد للبث كاملة، وكذا محطة تشفير ووحدة معالجة مركزية يستخدمها المتهمان كجهاز سيرفر للتحكم فى ربط العملاء بالشبكة، ومحطة لإعادة البث والإرسال بعد التشفير، بالإضافة إلى محطة الإمداد الدائم للشبكة بالطاقة.

كما تبين تورط المتهمين في تصنيع بعض مكونات الشبكة تصنيعاً محليا جرى تركيبها لعمل تقويات، لإرسال الإشارة للشبكة المضبوطة.

وبلغ عدد المشتركين في الشبكة المضبوطة ما يزيد عن 5000 مشترك نظير مبالغ مالية يجري سدادها سنويا، وتحرر المحضر اللازم للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.