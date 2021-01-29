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صور.. التشغيل التجريبي لمنظومة التأمين الشامل في 25 منشأة بالإسماعيلية

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صور.. التشغيل التجريبي لمنظومة التأمين الشامل في 25 منشأة بالإسماعيلية صور.. التشغيل التجريبي لمنظومة التأمين الشامل في 25 منشأة بالإسماعيلية

مصراوي Masrawy

03:56 م الجمعة 29 يناير 2021

كتب - طارق الرفاعي:

أعلن الدكتور أحمد السبكي، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية، مساعد وزير الصحة والسكان، المشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل، اليوم الجمعة، عن البدء في التشغيل التجريبي لمنظومة التأمين الصحي الشامل بمحافظة الإسماعيلية بتشغيل 3 مستشفيات و22 مركز ووحدة صحية، لتقديم خدمات المنظومة كاملة وفق أحدث المعايير العالمية للمنتفعين بالمحافظة قريبًا.
وكشف الدكتور أحمد السبكي، خلال متابعته سير العمل بالمنظومة، عن أن الـ22 مركز ووحدة صحية، يجرى من خلالها تقديم خدمات الرعاية الصحية الأولية للمنتفعين بخدمات المنظومة الجديدة، مشيرًا إلى أن عمليات التسجيل مستمرة في الوحدات والمراكز، ومضيفًا أن محافظة الإسماعيلية أعلى المحافظات تسجيلًا في منظومة التأمين الشامل.

وأكد الدكتور على أنه جرى رفع كفاءة وتطوير المنشآت الصحية على أعلى مستوى من المعايير الإنشائية والتجهيزات الطبية وغير الطبية مع تزويدها بأحدث التقنيات العالمية التى تيسر على المنتفع التشخيص والعلاج.

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