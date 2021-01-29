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صور.. تصادم سيارة نقل ثقيل بالحواجز الخرسانية على طريق الإسكندرية الصحراوي

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صور.. تصادم سيارة نقل ثقيل بالحواجز الخرسانية على طريق الإسكندرية الصحراوي صور.. تصادم سيارة نقل ثقيل بالحواجز الخرسانية على طريق الإسكندرية الصحراوي

مصراوي Masrawy

03:55 م الجمعة 29 يناير 2021

الإسكندرية – محمد عامر:

وقع حادث مروري بطريق "الإسكندرية – القاهرة" الصحراوي بمنطقة العامرية، اليوم الجمعة، بسبب الأمطار، ما أدى لارتباك حركة المرور، دون حدوث أي إصابات.

تلقى قسم شرطة العامرية أول بلاغا يفيد اصطدام سيارة نقل ثقيل بالحواجز الخرسانية بجزيرة منتصف طريق الإسكندرية الصحراوي، أمام حديقة الأطفال.

انتقل ضباط القسم والمرور ومسئولي حي العامرية أول رفقة سيارة الإسعاف إلى موقع البلاغ، وتبين من الفحص اصطدام سيارة نقل ثقيل بالحواجز الخرسانية، ما تسبب في تلفيات بالسيارة والطريق.

ومن جانبه، قال اللواء حسام الشيخ، رئيس حي العامرية أول، إن الحادث لم يسفر عن حدوث أي إصابات، لافتا إلى أنه جرى رفع السيارة وإعادة تسيير حركة المرور.

تحرر المحضر اللازم بالواقعة بقسم شرطة العامرية أول، وباشرت النيابة العامة التحقيق.

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