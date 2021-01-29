أخبار عاجلة

الصحة: تقديم خدمات تنظيم الأسرة لـ 1.1 مليون سيدة بالمجان خلال 6 أشهر -
"السلع التموينية": شراء 480 ألف طن قمح من 4 دول -
16 فبراير.. أولى جلسات محاكمة "سفاح الجيزة" -
رعونة سائق ميكروباص تودي بحياة قائد دراجة نارية بالجيزة -
شلل مروري بمحور 26 يوليو بسبب كسر ماسورة مياه -
واشنطن تعتزم توزيع لقاح كورونا على الصيدليات لتسريع عمليات التطعيم -
ملتقى الحوار السياسي الليبي ينهي التصويت على المرشحين لعضوية المجلس الرئاسي -
ينتمي إلى "القاعدة".. محكمة باكستانية تبرئ "قاتل" صحفي أمريكي -
شلل مروري بمحور 26 يوليو بسبب كسر ماسوره مياه -
نواجه إعلام المفاسد والفتن.. برلماني يطالب وزير الأوقاف برعاية الدعاة ماديًّا ومعنويًّا -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. مصراوي Masrawy

هبة بيومي مديرًا عامًا للإدارة العامة لإدارة وتنمية المواهب بوزارة الأوقاف

Print
هبة بيومي مديرًا عامًا للإدارة العامة لإدارة وتنمية المواهب بوزارة الأوقاف هبة بيومي مديرًا عامًا للإدارة العامة لإدارة وتنمية المواهب بوزارة الأوقاف

مصراوي Masrawy

03:57 م الجمعة 29 يناير 2021

كتب - محمود مصطفى:
قرر الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، تكليف هبة أحمد بيومي إبراهيم بتسيير أعمال وظيفة مدير عام الإدارة العامة لإدارة وتنمية المواهب بالإدارة المركزية للموارد البشرية.

وأوضحت وزارة الأوقاف في بيان لها، الجمعة، أن ذلك يأتي ضمن اهتمامها بالتوظيف الأمثل لطاقات جميع العاملين بالوزارة، وفي ضوء عملية التحديث والرقمنة والتطوير المؤسسي، وتطبيقًا لاعتماد الهيكل الإداري والتنظيمي الجديد للوزارة، وإيمانًا بإعطاء المرأة حقها على قدم المساواة مع زملائها بالعمل.

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى

كورونا فى العالم

مصراوي Masrawy

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
"بينها مصر والإمارات".. السعودية تعلق دخول مواطنين ودبلوماسيين من 20 دولة

"بينها مصر والإمارات".. السعودية تعلق دخول مواطنين ودبلوماسيين من 20 دولة

سفير مصر بالجزائر يسلم وزير الخارجية الجزائري رسالة من السيسي إلى تبون

سفير مصر بالجزائر يسلم وزير الخارجية الجزائري رسالة من السيسي إلى تبون

وزيرا خارجية مصر والبرتغال يبحثان دفع علاقات التعاون الثنائية

وزيرا خارجية مصر والبرتغال يبحثان دفع علاقات التعاون الثنائية

مؤشرات إيجابية.. نيفين جامع: 2020 عام استثنائي للصناعة المصرية

مؤشرات إيجابية.. نيفين جامع: 2020 عام استثنائي للصناعة المصرية

شبكة عيون الإخبارية