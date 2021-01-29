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بالصور.. العيادات الطبية المتنقلة في مديرية عبس بحجة تواصل تقديم خدماتها العلاجية

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مركز الملك سلمان للإغاثة يسلّم أجهزة طبية حديثة إلى مستشفى الغيلة بناطع

بالصور.. العيادات الطبية المتنقلة في مديرية عبس بحجة تواصل تقديم خدماتها العلاجية

واصلت العيادات الطبية المتنقلة التابعة لمركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية في مديرية عبس بمحافظة حجة تقديم خدماتها العلاجية.

وراجع العيادات خلال الفترة 1 – 6 يناير 2021م في قسم الطوارئ 17 مستفيداً، وعيادة الباطنية 246 شخصاً، وقسم التوعية والتثقيف 220 شخصاً، وعيادة الصحة الإنجابية 12 مريضاً.

كما صُرفت الأدوية لـ 275 فرداً، واستقبل قسم الإحالة الطبية 10 مستفيدين، وراجع قسم الخدمات التمريضية 102 مراجع، فيما نفذت 5 أنشطة للتخلص من النفايات.

كما قام مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس، بتسليم أجهزة طبية حديثة إلى مستشفى الغيلة في مديرية ناطع التابعة لمحافظة البيضاء.

وأوضح مدير عام مكتب وزارة الصحة بالمحافظة الدكتور فاير الوحيشي أن الأجهزة المقدمة للمستشفى تشمل جهاز فحص الدم العام (سي بي سي)، وجهاز ميكروسكوب رقمي حديث، وجهاز الطرد المركزي (سنتر فيوج)، وجهاز كيمياء أتوماتيك، وثلاجة مختبر، ومولد كهربائي، وكراسي متحركة وثابتة ورفوف أدراج خشبية، وأنابيب زجاجية، وغيرها.

وثمّن "الوحيشي" الدعم النوعي المقدم للخدمات الصحية اليمنية من مركز الملك سلمان للإغاثة، مشيراً إلى أن الأجهزة الطبية الحديثة تعد نقلة نوعية للخدمات التي يقدمها المستشفى والتي ستسهم بشكل كبير في تحسين الوضع الصحي والتخفيف من معاناة المرضى.


ويأتي ذلك في إطار المساعدات الإنسانية والإغاثية المقدمة من المملكة ممثلة بالمركز للشعب اليمني الشقيق.

بالصور.. العيادات الطبية المتنقلة في مديرية عبس بحجة تواصل تقديم خدماتها العلاجية

بالصور.. العيادات الطبية المتنقلة في مديرية عبس بحجة تواصل تقديم خدماتها العلاجية

العيادات الطبية مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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