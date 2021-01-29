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"أفخم مستشفى عام بقلب الرياض" في الطريق إليك.. 39 ألف م2 من الخدمات

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"أفخم مستشفى عام بقلب الرياض" في الطريق إليك.. 39 ألف م2 من الخدمات "أفخم مستشفى عام بقلب الرياض" في الطريق إليك.. 39 ألف م2 من الخدمات
يُنتظر العمل بها نهاية هذا العام بسعة 300 سرير في رحلة بناء تستمر 11 شهراً

يُنتظر أن يبدأ العمل على إنشاء واحدة من أفخم المستشفيات العامة في قلب العاصمة الرياض نهاية العام الجاري بسعة 300 سرير؛ حيث يتم بناء المسشتفى على مساحة تزيد على 39 ألف متر مربع، وسيوفر المستشفى مجموعة كاملة من خدمات الرعاية الصحية والتشخيص وفقاً للمعايير الصحية الدولية.

ومن المرجح أن تكتمل مرحلة التصميم في شهر ديسمبر 2021؛ حيث يتوقع أن تستغرق مرحلة بناء المستشفى 11 شهراً.

وقال المهندس عبدالله الشمسان مدير عام شركة هيف للتطوير: إن تطوير المستشفى المقترح في منطقة العليا التجارية سيدعم أهداف رؤية 2030 لتحسين جودة خدمات ومرافق الرعاية الصحية من خلال مشاركة القطاع الخاص.

وتابع: "هدفنا هو إنشاء معلم جديد في قلب مدينة الرياض، والذي سيكون في موقع مثالي لتقديم خدمات رعاية صحية عالمية المستوى للمجتمع المحلي".المستشفيات العامة الرياض

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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