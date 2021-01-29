أخبار عاجلة

ينتمي إلى "القاعدة".. محكمة باكستانية تبرئ "قاتل" صحفي أمريكي -
شلل مروري بمحور 26 يوليو بسبب كسر ماسوره مياه -
نواجه إعلام المفاسد والفتن.. برلماني يطالب وزير الأوقاف برعاية الدعاة ماديًّا ومعنويًّا -
وكيل "صناعة النواب": مستعدون لتقديم أي قوانين للنهوض بالصناعة -
فريق ترامب: لا يمكن إدانته بمجلس الشيوخ لأنه لم يعد في منصبه -
النمسا: إقبال المواطنين على لقاح كورونا ضعيف والقانون يتيح الإجبار -
"بينها مصر والإمارات".. السعودية تعلق دخول مواطنين ودبلوماسيين من 20 دولة -
سفير مصر بالجزائر يسلم وزير الخارجية الجزائري رسالة من السيسي إلى تبون -
اليمن: الحوثيون ارتكبوا أكثر من 4 آلاف انتهاكًا لهدنة الحديدة خلال شهر -
محكمة روسية تحكم على نافالني بالسجن 3 سنوات و6 أشهر -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. مصراوي Masrawy

غدًا.. أعضاء ملتقى الحوار السياسي الليبي يتوافدون إلى سويسرا

Print
غدًا.. أعضاء ملتقى الحوار السياسي الليبي يتوافدون إلى سويسرا غدًا.. أعضاء ملتقى الحوار السياسي الليبي يتوافدون إلى سويسرا

مصراوي Masrawy

03:33 م الجمعة 29 يناير 2021

جنيف - أ ش أ
أعلن المتحدث باسم الأمم المتحدة في جنيف ريال لوبلان، بدء توافد أعضاء ملتقى الحوار السياسي الليبي إلى سويسرا غدا السبت تمهيدا للبدء فى عملية اختيار أعضاء السلطة التنفيذية الموحدة والتي تتألف من أعضاء مجلس الرئاسة (3 أعضاء) ورئيس الوزراء، وذلك في في الفترة من 1 إلى 5 فبراير 2021 بدعم من الأمم المتحدة والممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة بالإنابة في ليبيا ستيفاني ويليامز.
وأشار المتحدث خلال المؤتمر الصحفي الأسبوعي للصحفيين المعتمدين بالأمم المتحدة في جنيف، إلى أن أعضاء ملتقى الحوار السياسي الليبى سوف يصوتون خلال أيام الاجتماع على اختيار أعضاء مجلس الرئاسة ورئيس الوزراء وفقا لخارطة الطريق التى اعتمدها الملتقى فى تونس فى منتصف نوفمبر الماضى وسيتم تكليف هذه السلطة التنفيذية المؤقتة بقيادة ليبيا إلى الانتخابات الوطنية المقرر إجراؤها فى 24 ديسمبر من العام الجارى 2021 وإعادة توحيد مؤسسات الدولة.

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى

كورونا فى العالم

مصراوي Masrawy

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
"بينها مصر والإمارات".. السعودية تعلق دخول مواطنين ودبلوماسيين من 20 دولة

"بينها مصر والإمارات".. السعودية تعلق دخول مواطنين ودبلوماسيين من 20 دولة

سفير مصر بالجزائر يسلم وزير الخارجية الجزائري رسالة من السيسي إلى تبون

سفير مصر بالجزائر يسلم وزير الخارجية الجزائري رسالة من السيسي إلى تبون

وزيرا خارجية مصر والبرتغال يبحثان دفع علاقات التعاون الثنائية

وزيرا خارجية مصر والبرتغال يبحثان دفع علاقات التعاون الثنائية

مؤشرات إيجابية.. نيفين جامع: 2020 عام استثنائي للصناعة المصرية

مؤشرات إيجابية.. نيفين جامع: 2020 عام استثنائي للصناعة المصرية

شبكة عيون الإخبارية