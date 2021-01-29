أخبار عاجلة

ينتمي إلى "القاعدة".. محكمة باكستانية تبرئ "قاتل" صحفي أمريكي -
شلل مروري بمحور 26 يوليو بسبب كسر ماسوره مياه -
نواجه إعلام المفاسد والفتن.. برلماني يطالب وزير الأوقاف برعاية الدعاة ماديًّا ومعنويًّا -
وكيل "صناعة النواب": مستعدون لتقديم أي قوانين للنهوض بالصناعة -
فريق ترامب: لا يمكن إدانته بمجلس الشيوخ لأنه لم يعد في منصبه -
النمسا: إقبال المواطنين على لقاح كورونا ضعيف والقانون يتيح الإجبار -
"بينها مصر والإمارات".. السعودية تعلق دخول مواطنين ودبلوماسيين من 20 دولة -
سفير مصر بالجزائر يسلم وزير الخارجية الجزائري رسالة من السيسي إلى تبون -
اليمن: الحوثيون ارتكبوا أكثر من 4 آلاف انتهاكًا لهدنة الحديدة خلال شهر -
محكمة روسية تحكم على نافالني بالسجن 3 سنوات و6 أشهر -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. مصراوي Masrawy

بحضور وزير الأوقاف ومفتي الجمهورية.. وزير الداخلية يؤدي صلاة الجمعة بمسجد الشرطة

Print
بحضور وزير الأوقاف ومفتي الجمهورية.. وزير الداخلية يؤدي صلاة الجمعة بمسجد الشرطة بحضور وزير الأوقاف ومفتي الجمهورية.. وزير الداخلية يؤدي صلاة الجمعة بمسجد الشرطة

مصراوي Masrawy

03:27 م الجمعة 29 يناير 2021


كتب- علاء عمران:

أدى اللواء محمود توفيق وزير الداخلية صلاة الجمعة اليوم في مسجد الشرطة بالقاهرة الجديدة بحضور الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، والدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية، واللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، وعددٍ من قادة وضباط الشرطة والقوات المسلحة احتفالاً بعيد الشرطة.

وتناول وزير الأوقاف في الخطبة التي ألقاها الحديث عن "التضحية في سبيل الوطن والشرفاء والعظماء الأوفياء".. مؤكدا أن الوطن يستحق منا التضحية لأجل عزته ورفعته وحفظه.. وللتضحية من أجل الوطن صور متعددة، أعلاها وأشرفها التضحية بالنفس من أجل حماية الوطن فحماية الأوطان من صميم مقاصد الأديان، وأن التضحية في سبيل الوطن والحفاظ عليه وعلى أمنه وسلامه واستقراره، والعمل على تقدمه وازدهاره، إنما هو سبيل الشرفاء والعظماء الأوفياء، ودائماً ما يسجل التاريخ بحروف من نور ويحفر في ذاكرته أسماء العظماء والشرفاء الذين يضحون في سبيل أوطانهم ويعملون على مجدها ورفعتها .. كما تناول فضيلته مكانة وفضل الشهادة في سبيل الوطن موجهاً التحية لشهداء الوطن من الأبطال من رجال الشرطة، والقوات المسلحة الذين ضحوا بأنفسهم في سبيل الحفاظ على أمن الوطن والمواطنين..

كما وجه التحية للمصابين الذين ضحوا ولا زالوا يضحوا في سبيل الوطن.. موجهاً التحية للمصابين من رجال الشرطة والقوات المسلحة.

كما وجه التحية لأبناء الوطن من رجال الشرطة والقوات المسلحة الذين يواصلون الجهد والعطاء والتضحية، لأداء رسالتهم العظيمة في الحفاظ على أمن واستقرار الوطن، كما وجه التحية والتقدير لأسرهم لما يقدموه من تضحيات لمساندة أبنائهم في أداء واجبهم نحو وطنهم.

سائلاً المولى عز وجل أن يتغمد شهداء الوطن بواسع رحمته وأن يجعل مثواهم مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، متمنيا الشفاء العاجل للمصابين.

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى

كورونا فى العالم

مصراوي Masrawy

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
"بينها مصر والإمارات".. السعودية تعلق دخول مواطنين ودبلوماسيين من 20 دولة

"بينها مصر والإمارات".. السعودية تعلق دخول مواطنين ودبلوماسيين من 20 دولة

سفير مصر بالجزائر يسلم وزير الخارجية الجزائري رسالة من السيسي إلى تبون

سفير مصر بالجزائر يسلم وزير الخارجية الجزائري رسالة من السيسي إلى تبون

وزيرا خارجية مصر والبرتغال يبحثان دفع علاقات التعاون الثنائية

وزيرا خارجية مصر والبرتغال يبحثان دفع علاقات التعاون الثنائية

مؤشرات إيجابية.. نيفين جامع: 2020 عام استثنائي للصناعة المصرية

مؤشرات إيجابية.. نيفين جامع: 2020 عام استثنائي للصناعة المصرية

شبكة عيون الإخبارية