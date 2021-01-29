بحضور وزير الأوقاف ومفتي الجمهورية.. وزير الداخلية يؤدي صلاة الجمعة بمسجد الشرطة

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مصراوي Masrawy



كتب- علاء عمران:

أدى اللواء محمود توفيق وزير الداخلية صلاة الجمعة اليوم في مسجد الشرطة بالقاهرة الجديدة بحضور الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، والدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية، واللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، وعددٍ من قادة وضباط الشرطة والقوات المسلحة احتفالاً بعيد الشرطة.

وتناول وزير الأوقاف في الخطبة التي ألقاها الحديث عن "التضحية في سبيل الوطن والشرفاء والعظماء الأوفياء".. مؤكدا أن الوطن يستحق منا التضحية لأجل عزته ورفعته وحفظه.. وللتضحية من أجل الوطن صور متعددة، أعلاها وأشرفها التضحية بالنفس من أجل حماية الوطن فحماية الأوطان من صميم مقاصد الأديان، وأن التضحية في سبيل الوطن والحفاظ عليه وعلى أمنه وسلامه واستقراره، والعمل على تقدمه وازدهاره، إنما هو سبيل الشرفاء والعظماء الأوفياء، ودائماً ما يسجل التاريخ بحروف من نور ويحفر في ذاكرته أسماء العظماء والشرفاء الذين يضحون في سبيل أوطانهم ويعملون على مجدها ورفعتها .. كما تناول فضيلته مكانة وفضل الشهادة في سبيل الوطن موجهاً التحية لشهداء الوطن من الأبطال من رجال الشرطة، والقوات المسلحة الذين ضحوا بأنفسهم في سبيل الحفاظ على أمن الوطن والمواطنين..

كما وجه التحية للمصابين الذين ضحوا ولا زالوا يضحوا في سبيل الوطن.. موجهاً التحية للمصابين من رجال الشرطة والقوات المسلحة.

كما وجه التحية لأبناء الوطن من رجال الشرطة والقوات المسلحة الذين يواصلون الجهد والعطاء والتضحية، لأداء رسالتهم العظيمة في الحفاظ على أمن واستقرار الوطن، كما وجه التحية والتقدير لأسرهم لما يقدموه من تضحيات لمساندة أبنائهم في أداء واجبهم نحو وطنهم.

سائلاً المولى عز وجل أن يتغمد شهداء الوطن بواسع رحمته وأن يجعل مثواهم مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، متمنيا الشفاء العاجل للمصابين.