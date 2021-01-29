ارتفاع درجات الحرارة وأمطار.. الأرصاد تكشف توقعات طقس الأسبوع المقبل

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مصراوي Masrawy



كتب - أحمد مسعد:

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أنه بداية من يوم السبت الموافق 30 يناير ستشهد الأحوال الجوية حالة من الأمطار الخفيفة علي مناطق السواحل الشمالية علي فترات متقطعة.

وأضافت الهيئة، في بيان لها، الجمعة، أنه من يوم الأحد 31 يناير إلي الثلاثاء 2فبراير سيشهد الطقس ارتفاعًا في درجات الحرارة ليسود طقس دافئ نهارا شديد البرودة ليلاً.

وأشارت الأرصاد الجوية، إلى أن الأمطار تعود يوم الأربعاء المقبل تعود من متوسطة إلي خفيفة علي مناطق السواحل الشمالية الشرقية يشكل متقطع،بينما تشهد الخميس أمطار خفيفة إلي متوسطة، علي مناطق من محافظات الوجه البحري والسواحل الشمالية علي فترات متقطعة.

يذكر أن مصر تشهد خلال الـ3 أيام المقبلة حالة من حالات عدم الاستقرار في الأحوال الجوية.