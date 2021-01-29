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"دور الإذاعات المصرية الموجهة في دعم حركات التحرر الأفريقية.. رسالة ماجستير بأسوان

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"دور الإذاعات المصرية الموجهة في دعم حركات التحرر الأفريقية.. رسالة ماجستير بأسوان "دور الإذاعات المصرية الموجهة في دعم حركات التحرر الأفريقية.. رسالة ماجستير بأسوان

مصراوي Masrawy

03:48 م الجمعة 29 يناير 2021

أسوان – إيهاب عمران:
حصل الباحث خالد النوبى، المذيع بإذاعة وتلفزيون جنوب الصعيد، على درجة الماجستير، بتقدير ممتاز مع التوصية بطبع الرسالة وتبادلها مع الجامعات المصرية والأفريقية، في الدراسات الأفريقية في تخصص التاريخ الحديث والمعاصر، من معهد البحوث والدراسات الأفريقية بجامعة أسوان، بعنوان "الإذاعات المصرية الموجهة ودورها في دعم حركات التحرر في أفريقيا 1953 - 1970"
تكونت لجنة المناقشة والحكم برئاسة الدكتور رجب عبد المولى، عميد كلية الآداب السابق بجامعة المنيا ورئيس قسم التاريخ، ودكتور أحمد عبدالدايم، رئيس قسم التاريخ بكلية الدراسات الأفريقية العليا بجامعة القاهرة، ودكتور سيد عبدالعال، أستاذ التاريخ الحديث والمعاصر بجامعة جنوب الوادي، والدكتور محمود محارب، مدرس التاريخ الحديث والمعاصر بجامعة الوادي الجديد.

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