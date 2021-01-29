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قصة ونصيحة للفتيات.. سنة بحث عن منزل تنتهي بامتلاك "نيرمان" مكتبًا عقاريًّا!

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قالت: تعرفت على الخرائط بتبوك وأستقبل النساء وأصطحبهن ليطلعن على المخططات

قصة ونصيحة للفتيات.. سنة بحث عن منزل تنتهي بامتلاك

استثمرت المواطنة "نيرمان البلوي" من تبوك بحثها خلال سنة من أجل شراء منزل في اكتساب الخبرة التي ساعدتها ودفعتها لامتلاك وإدارة مكتب عقاري خاص بها، ناصحة الفتيات بالدخول في هذا المجال والعمل في تسويق العقارات، مشيرة إلى أن هذا العمل ممتع ومصدر رزق كبير.

وحكت "البلوي" لقناة العربية، في تقرير سلطان السلمي، قصتها التي كانت منطلقاً لها في افتتاح مكتبها العقاري، قائلة: "منذ 4 سنوات بدأت البحث عن شراء منزل ومكثت في البحث سنة ؛ حيث كنت أتنقّل من مكتب عقارى لمكتب ومن خريطة لأخرى حتى حصلت أخيرًا على المنزل الذي أريده، وبعدها بدأت التفكير في العقار؛ حيث أصبح لدي شغف ورغبة ودافع قوي لفتح مكتب للعقار، وبالفعل تمكنت من ذلك".

وأضافت: "بدأت أتعرف على الخرائط وتطبيقها على الأراضي والعقارات وأصبحت أستقبل الزبائن من العنصر النسائي وأصطحبهم للاطلاع على الأراضي والمخططات والفلل.

ووصفت "البلوي" مجال العقار بأنه عالم متسع وبيئة جيدة للعمل ومصدر للدخل ، وأضافت: "أنصح الفتيات اللاتي لم يحصلن على وظائف بالاتجاه للعمل في تسويق العقار فهو مجال ممتع ورائع ومصدر رزق كبير".

قصة ونصيحة للفتيات.. سنة بحث عن منزل تنتهي بامتلاك

قصة ونصيحة للفتيات.. سنة بحث عن منزل تنتهي بامتلاك

قصة ونصيحة للفتيات.. سنة بحث عن منزل تنتهي بامتلاك

قصة ونصيحة للفتيات.. سنة بحث عن منزل تنتهي بامتلاك

المواطنة نيرمان البلوي تبوك

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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