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سفير لدى أمريكا: ندعو واشنطن أن تتوقف عن تلميحاتها بشأن الأسلحة النووية

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سفير روسيا لدى أمريكا: ندعو واشنطن أن تتوقف عن تلميحاتها بشأن الأسلحة النووية سفير لدى أمريكا: ندعو واشنطن أن تتوقف عن تلميحاتها بشأن الأسلحة النووية

مصراوي Masrawy

03:20 م الجمعة 29 يناير 2021

موسكو - أ ش أ
أعلن السفير الروسي لدى الولايات المتحدة أناتولي أنتونوف، اليوم الجمعة، أن موسكو تدعو واشنطن إلى استكمال برنامجها الخاص بالقضاء على مخزونها من الأسلحة النووية في أقرب وقت ممكن، والتوقف عن توجيه تلميحات إلى في هذا الشأن "لا أساس لها".
وقال أنتونوف، في بيان نُشر على الحساب الرسمي للسفارة الروسية على موقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك) أوردته وكالة أنباء (تاس) الروسية: "لقد لاحظنا مجرد تكهنات أخرى من قبل وزارة الخارجية الأمريكية".. مؤكدًا أن هذه ليست المرة الاولى التي تطلق فيها واشنطن مثل هذه الاتهامات التي لا أساس لها ضد موسكو دون أدلة فعلية.
وتابع السفير قائلاً: "لقد طلبنا مرارًا وتكرارًا مثل هذه المعلومات من شركائنا الأجانب واقترحنا إجراء حوار مهني من أجل معرفة الحقيقة، ومع ذلك ، لم يتم الرد على مناشداتنا".
يُذكرأن وزارة الخارجية الأمريكية أعلنت، في وقت سابق، أن روسيا تعمل على تطوير برنامج كيميائي عسكري خاص بها.

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