حركة "حياة السود مهمة" تفوز بجائزة "أولوف بالم" لعام 2020

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مصراوي Masrawy

ستوكهولم - (د ب أ):

أُعلن فوز مؤسسة الشبكة العالمية لحركة "حياة السود مهمة" للحقوق المدنية الدولية، بجائزة "أولوف بالم" لعام 2020، اليوم الجمعة.

واستشهدت لجنة التحكيم الخاصة بمنح الجائزة بالطريقة التي كانت تعمل بها المؤسسة "لصالح العصيان المدني السلمي ضد وحشية الشرطة والعنف العنصري في مختلف أنحاء العالم"

وتعود جذور المؤسسة إلى حركة "حياة السود مهمة"، التي تأسست في عام 2013، في أعقاب تبرئة رجل، اتهم بقتل المراهق بولاية فلوريدا، ترايفون مارتن بإطلاق النار عليه قبل ذلك بعام.

وحققت الحركة تقدما كبيرا العام الماضي بالولايات المتحدة وعلى الصعيد الدولي من خلال ردها على العديد من القضايا التي حظيت بتغطية إعلامية واسعة بشأن وحشية الشرطة.

كانت الجائزة التي تبلغ قيمتها مئة ألف دولار قد تأسست في عام 1987، في ذكرى مقتل رئيس الوزراء السويدي، أولوف بالم في عام 1986 .