توافد بعثة الأهلي على مطار القاهرة استعدادا للتوجه إلى قطر - صور

مصراوي Masrawy
02:35 م الجمعة 29 يناير 2021
كتب - محمد عبيد:
توافد على صالة 4 المخصصة للطائرات الخاصة بمطار القاهرة الدولي، اليوم الجمعة، بعثة النادي الأهلي استعدادا للسفر إلى قطر، على متن طائرة خاصة، لخوض منافسات كأس العالم للأندية، والمقرر إقامتها خلال الفترة من 4 إلى 11 فبراير المقبل.
قالت مصادر بمطار القاهرة، من المقرر أن يتم إنهاء إجراءات سفر بعثة النادي الأهلي من صالة 4 بالمطار المخصصة للطائرات الخاصة، وسط تطبيق الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا الجديد.
يترأس بعثة الأهلي في مونديال الأندية محمود الخطيب، رئيس النادي، كما تضم البعثة المهندس خالد مرتجي، عضو مجلس الإدارة، منسق الأهلي لدى الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا»، والعميد محمد مرجان، المدير التنفيذي للنادي، المنسق الأمني لدى «فيفا» عن الأهلي، وجمال جبر، مدير إدارة الإعلام بالنادي، والدكتور محمد شوقي، رئيس اللجنة الطبية، لمتابعة كافة الإجراءات الطبية، وأمير توفيق، مدير إدارة التعاقدات والتسويق، ونائبه أشرف عمر، وحنان الزيني، مسئول تراخيص اللوائح لدى الأهلي، إلى جانب فريق الكرة والجهاز الفني والإداري والطبي.