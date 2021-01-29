أخبار عاجلة

ينتمي إلى "القاعدة".. محكمة باكستانية تبرئ "قاتل" صحفي أمريكي -
شلل مروري بمحور 26 يوليو بسبب كسر ماسوره مياه -
نواجه إعلام المفاسد والفتن.. برلماني يطالب وزير الأوقاف برعاية الدعاة ماديًّا ومعنويًّا -
وكيل "صناعة النواب": مستعدون لتقديم أي قوانين للنهوض بالصناعة -
فريق ترامب: لا يمكن إدانته بمجلس الشيوخ لأنه لم يعد في منصبه -
النمسا: إقبال المواطنين على لقاح كورونا ضعيف والقانون يتيح الإجبار -
"بينها مصر والإمارات".. السعودية تعلق دخول مواطنين ودبلوماسيين من 20 دولة -
سفير مصر بالجزائر يسلم وزير الخارجية الجزائري رسالة من السيسي إلى تبون -
اليمن: الحوثيون ارتكبوا أكثر من 4 آلاف انتهاكًا لهدنة الحديدة خلال شهر -
محكمة روسية تحكم على نافالني بالسجن 3 سنوات و6 أشهر -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصراوي Masrawy

محافظ أسيوط: إنشاء كوبري علوي على النيل بأبوتيج

Print
محافظ أسيوط: إنشاء كوبري علوي على النيل بأبوتيج محافظ أسيوط: إنشاء كوبري علوي على النيل بأبوتيج

مصراوي Masrawy

03:13 م الجمعة 29 يناير 2021

أسيوط - محمود عجمي:

أعلن اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، عن بدء أعمال إنشاء كوبري أبوتيج العلوي على النيل الذي يخدم أهالي مركزي أبوتيج وساحل سليم ويربط بين الطريقين الصحراويين الشرقي والغربي مرورًا بالطريق الزراعي بطول ١٧ كيلو متر وعرض ٤٠ متر ضمن مشروعات الطرق القومية ويساهم الكوبري في نقل الحركة المرورية المتبادلة بين مراكز شرق وغرب النيل وتقليل الكثافة المرورية على الطرق.

وأشار محافظ أسيوط، إلى أن كوبرى أبوتيج العلوى سوف يساعد على تنشيط الحركة التجارية والمنطقة الصناعية بالزرابي والمنطقة الصناعية بالمطمر مما يسهم في دفع عجلة التنمية الاقتصادية.

وتفقد المهندس نبيل الطيبي سكرتير مساعد المحافظة، الأعمال التمهيدية لإنشاء كوبري أبوتيج العلوي على النيل الذي يربط بين مركزي أبوتيج وساحل سليم ومراكز شرق وغرب النيل لمتابعة سير العمل والتأكد من تطبيق كافة الاشتراطات والاجراءات الاحترازية والوقاية لحماية العاملين بالمشروع.

كما تفقد أعمال الرصف وإلقاء التربة الزلطية والجاري تنفيذها بطريق أبوتيج/صدفا بجوار ترعة نجع حمادي وذلك بداية من قرية النخيلة بأبوتيج بأطوال تصل إلى 3.5 كيلو متر وذلك للوقوف على معدل التنفيذ طبقاً للاشتراطات والمواصفات والمعايير رافقه خلالها الجولة يسري كامل رئيس مركز ومدينة أبوتيج ومسئولي هيئة الطرق.

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى

كورونا فى العالم

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
"بينها مصر والإمارات".. السعودية تعلق دخول مواطنين ودبلوماسيين من 20 دولة

"بينها مصر والإمارات".. السعودية تعلق دخول مواطنين ودبلوماسيين من 20 دولة

سفير مصر بالجزائر يسلم وزير الخارجية الجزائري رسالة من السيسي إلى تبون

سفير مصر بالجزائر يسلم وزير الخارجية الجزائري رسالة من السيسي إلى تبون

وزيرا خارجية مصر والبرتغال يبحثان دفع علاقات التعاون الثنائية

وزيرا خارجية مصر والبرتغال يبحثان دفع علاقات التعاون الثنائية

مؤشرات إيجابية.. نيفين جامع: 2020 عام استثنائي للصناعة المصرية

مؤشرات إيجابية.. نيفين جامع: 2020 عام استثنائي للصناعة المصرية

شبكة عيون الإخبارية