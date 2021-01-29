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8 سنوات.. القبض على المُدرس المتهم بهتك عرض تلميذته في المنوفية

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8 سنوات.. القبض على المُدرس المتهم بهتك عرض تلميذته في المنوفية 8 سنوات.. القبض على المُدرس المتهم بهتك عرض تلميذته في المنوفية

مصراوي Masrawy

02:20 م الجمعة 29 يناير 2021

المنوفية- أحمد الباهي:

كشفت مصادر مطلعة بمديرية أمن المنوفية، عن إلقاء القبض على مُدرس بمدينة تلا، بتهمة التحرش وهتك عرض طفلة في الصف الثاني الابتدائي، أثناء تحصيله لها مادة في درس خصوصي.

وأكد المصدر في تصريحات خاصة لـ"مصراوي"، أن الأسرة تقدمت ببلاغ إلى مركز شرطة تلا، يفيد بتحرش المدعو "ي.ع" 40 عامًا، بابنتهم "ن.ح" والتي تبلغ من العمر 8 سنوات تلميذه في الصف الثاني الإبتدائي.

حرر عن الواقعة المحضر اللازم، تمهيدًا لعرض المتهم على النيابة لمباشرة التحقيقات.

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