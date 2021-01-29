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فلسطين: 575 إصابة جديدة بـ"كورونا"

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فلسطين: 575 إصابة جديدة بـ"كورونا" فلسطين: 575 إصابة جديدة بـ"كورونا"
تسجيل 11 وفاة و520 حالة تعافٍ

فلسطين: 575 إصابة جديدة بـ

سجلت فلسطين خلال الـ 24 ساعة الماضية، 11 وفاة و575 إصابة جديدة بفيروس "كورونا"، و520 حالةٍ تعاف، في جميع المحافظات الفلسطينية.

وأوضحت وزارة الصحة الفلسطينية، اليوم، أن نسبة التعافي من في فلسطين بلغت 93,8%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 5,1%، ونسبة الوفيات 1,1% من مجمل الإصابات.
وأشارت إلى وجود 64 مريضًا في غرف العناية المركزة، بينهم 20 مريضًا على أجهزة التنفس الاصطناعي .فلسطين فيروس كورونا الجديد

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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