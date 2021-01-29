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تعرض على الاتحاد الأوروبي جرعات من لقاح "سبوتنيك-V"

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روسيا تعرض على الاتحاد الأوروبي جرعات من لقاح "سبوتنيك-V" تعرض على الاتحاد الأوروبي جرعات من لقاح "سبوتنيك-V"

مصراوي Masrawy

02:39 م الجمعة 29 يناير 2021

موسكو - (د ب أ):

عرضت على الاتحاد الأوروبي جرعات من لقاح "سبوتنيك-V" الروسي ضد "كوفيد-19" وسط النقص في اللقاحات الأخرى المضادة لفيروس كورونا.

وقال صندوق الاستثمار الحكومي الذي يمول على نحو مشترك انتاج اللقاح وبيعه،اليوم الجمعة، إن روسيا قد تقدم 100 مليون جرعة من "سبوتنيك-V" إلى الاتحاد الأوروبي في الربع الثاني من العام.

ويمكن استخدام هذه الكمية لتطعيم 50 مليون شخص، حيث هناك حاجة إلى جرعتين لاكتساب المناعة.

وقال الصندوق إن تسليم الجرعات قد يكون جاهزا في أقرب وقت. وتلقى حوالي 5ر1 مليون شخص كلا الجرعتين في روسيا.

ومع ذلك ، لا يمكن استخدام لقاح "سبوتنيك-V" في الاتحاد الأوروبي إلا إذا تمت الموافقة عليه من قبل وكالة الأدوية الأوروبية ،وهو أمر قيد النظر.

ووفقا للشركة المصنعة للقاح، تمت الموافقة على "سبوتنيك في" في 15 دولة حول العالم، بينها المجر، التي أصبحت الأسبوع الماضي أول دولة عضو في الاتحاد الأوروبي توافق عليه.

كان اللقاح هو الأول في العالم الذي تم طرحه للاستخدام على نطاق واسع، في منتصف أغسطس الماضي، رغم عدم اكتمال الاختبارات الرئيسية، مما أثار انتقادات دولية.

ولم تصدر أي نتائج لدراسات مستقلة عن اللقاح الروسي.

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مصراوي Masrawy

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