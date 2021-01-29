واشنطن تدعو إلى فتح تحقيق بشأن الصراع في إقليم تيجراي بإثيوبيا

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مصراوي Masrawy

واشنطن - (د ب أ):

دعت الولايات المتحدة إلى فتح تحقيق في تقارير تتحدث عن وقوع أعمال نهب وعنف جنسي واعتداءات داخل مخيمات اللاجئين في إقليم تيجراي بشرق إثيوبيا، والذي يشهد صراعا بين قوات الإقليم وقوات الجيش الإثيوبي منذ نوفمبر الماضي.

وتشير وكالة بلومبرج للأنباء إلى أن هذه الدعوة تأتي في الوقت الذي حذر فيه خبراء من التضاؤل السريع لفرصة جمع الأدلة بشأن هذه التقارير المتعلقة بالصراع في الإقليم.

وأظهرت صور التقطتها الأقمار الصناعية في وقت سابق الشهر الجاري حجم الدمار الذي لحق بمخيمين يأويان الآلاف من اللاجئين الإثيوبيين في إقليم تيجراي.

وقالت الأمم المتحدة الأسبوع الماضي إنها تشعر بالقلق بشأن "مزاعم خطيرة" تتعلق بارتكاب أعمال عنف جنسي في إقليم تيجراي، بما في ذلك حوادث اغتصاب في العاصمة ميكيلي.

وقالت وزارة الخارجية الأمريكية في رسالة عبر البريد الإلكتروني للإجابة على أسئلة وكالة بلومبرج بشأن هذه التقارير: "تدين الولايات المتحدة أعمال العنف البغيضة تلك وتدعو الحكومة الإثيوبية إلى تسهيل إجراء تحقيقات مستقلة وشفافة، فضلا عن محاسبة المسؤولين عن هذه الأعمال الوحشية المزعومة، وغيرها".

واستمر الصراع في إقليم تيجراي لأكثر من شهرين وذلك بعد أن أعلن رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد انتهاء العمليات العسكرية في الإقليم.

ودخلت قوات الجيش الإثيوبي إقليم تيجراي في 4 نوفمبر الماضي للإطاحة بالحزب الحاكم المعارض الذي وضع نفسه في مواجهة مع رئيس الوزراء آبي أحمد منذ وصوله إلى السلطة في أبريل 2018.