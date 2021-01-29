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20 صورة ترصد جولة محافظ أسيوط داخل "مبرة التأمين الصحي"

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20 صورة ترصد جولة محافظ أسيوط داخل "مبرة التأمين الصحي" 20 صورة ترصد جولة محافظ أسيوط داخل "مبرة التأمين الصحي"

مصراوي Masrawy

02:14 م الجمعة 29 يناير 2021

أسيوط - محمود عجمي:

تفقد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، اليوم الجمعة، سير العمل بمستشفي المبرة للتأمين الصحي واطمئن على منظومة شبكات الأكسجين وتوافر كميات كبيرة منه لسد الاحتياجات، والتأكد من توافر الأطقم البشرية والمستلزمات الطبية والوقائية والأدوية المستخدمة في علاج المستجد وفقًا لبروتوكول وزارة الصحة.

وتفقد المحافظ، أقسام المستشفى واستمع إلى شرح من الدكتور أيمن منصور مدير المستشفى لسير العمل والتعامل مع المرضى وخاصة مرضى الحالات الحرجة والطوارئ وحالات الاشتباه والمصابين بفيروس كورونا منذ دخولهم المستشفى وحتى إجراء التحاليل اللازمة وتحويلهم لمستشفى العزل أوعزلهم منزليًا وفقًا لبروتوكول وزارة الصحة وشاهد المحافظ اجراءات التعقيم والتطهير داخل المستشفى.

كما تابع المحافظ، سير العمل بمنظومة شبكات الأكسجين بالمستشفى وتفقد قسم خزانات وشبكات الأكسجين واستمع إلى شرح لأهمية الوحدة ومدى توافر الاحتياجات اللازمة من الاكسجين لأقسام المستشفى وتابع الأرصدة المتوفرة من الاكسجين بالخزانات واطمئن على توفر كميات تكفى احتياجات المستشفى بالإضافة إلى توفير اسطوانات الاكسجين والبدائل المتاحة في حالة الطوارئ مشددًا على المتابعة الجيدة لتوفر أرصدة كافية من الاكسجين بالخزانات وسد الاحتاجات بصفة مستمرة.

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