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الشرارة بدأت من العقار رقم 14.. التفاصيل الكاملة لحريق سوق التوفيقية

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الشرارة بدأت من العقار رقم 14.. التفاصيل الكاملة لحريق سوق التوفيقية الشرارة بدأت من العقار رقم 14.. التفاصيل الكاملة لحريق سوق التوفيقية

مصراوي Masrawy

12:58 م الجمعة 29 يناير 2021

كتب- علاء عمران:

حالة من الحزن تخيم على منطقة التوفيقية بعد التهام النيران لعدد من المحال والأكشاك بعد اندلاع الحريق داخل مخزن قطع غيار بالسوق.

وكان الحريق اندلع بالعقارين رقم ١٤ وهو عقار خالي و رقم ١٦ وبه عدد من المحال ثم إنتقل الى العقار رقم ١٠ المقابل وأسفر الحريق عن خسائر ب ٢٢ محلا و تمكنت قوات الحماية المدنية بمشاركة ١٣ سيارة إطفاء و ٢ عربة خزان من إطفاء الحريق دون مصابين وجاري عملية التبريد.

قرر اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة تشكيل لجنة هندسية لفحص العقارات التي نشب بها حريق صباح اليوم الجمعة بمنطقة التوفيقية لبيان مدى تأثرها من الحريق.

ووجه محافظ القاهرة بسرعة إزالة آثار الحريق عقب انتهاء النيابة العامة والبحث الجنائي من معاينة المكان لبيان أسباب الحريق..

وتبين من الفحص المبدئي بأن سبب الحريق ماس كهربائي وحاولت قوات السيطرة إلا أن النيران امتدت إلى عدد من المحال والأكشاك المجاورة.

كانت غرفة عمليات النجدة بالقاهرة تلقت بلاغا يفيد بنشوب حريق مخزن قطاع غيار وعلى الفور تم الدفع بـ 6 سيارات إطفاء بقيادة اللواء انتصار منصور، مدير إدارة الحماية المدنية بالقاهرة وتم السيطرة على الحريق.

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