غدًا.. انطلاق سباقات ميدان نجران لسباقات للهجن "المفاريد"

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ضمن موسم سباقات الاتحاد السعودي للعام الجاري

يقيم ميدان الهجن بنجران غدًا, سباقات الهجن لفئة "المفاريد"، وذلك ضمن موسم سباقات الاتحاد السعودي للهجن للعام الجاري.

وتتكون السباقات من 34 شوطاً, خصصت منها 10 أشواط للبكار، والقعدان "مشتركات"، ومسافتها كيلو و500 متر، كما خصصت 10 أشواط للبكار، والقعدان "مشتركات"، ومسافتها كيلو و200 متر، فيما خصص 14 شوطاً للبكار، والقعدان "صعوب" ومسافتها كيلو و200 متر.ميدان الهجن بنجران