جامعة الطائف تحصد جائزة التميز العلمي والمؤسسي

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من مركز تحقيق كفاءة الإنفاق.. بعد تحقيق وفر 22 مليوناً

أعلن مركز تحقيق كفاءة الإنفاق منح جامعة الطائف جائزة التميز العلمي والمؤسسي في كفاءة الإنفاق؛ تقديراً لتميزها في مجال "ركيزة القيادة والاستراتيجية" في برنامج ركائز استدامة كفاءة الإنفاق للعام 2020.

ونجحت جامعة الطائف في تحقيق وفر مالي قدره 22 مليون ريال، بجهود مشتركة من عمادة البحث العلمي، والمجلس العلمي، وعمادة التعليم الإلكتروني وتقنية المعلومات، وإدارات شؤون الموظفين، والمشاريع، والعلاقات العامة والإعلام.

وقدّم رئيس جامعة الطائف شكره للجنة كفاءة الإنفاق بالجامعة بقيادة وكيلها المكلف الدكتور خالد السواط، على مجهوداتهم لحصد هذا التميز لجامعة الطائف الفتية.جامعة الطائف جائزة التميز العلمي