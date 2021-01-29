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صاحب "بقايا الأمس".. وفاة الفنان  "عبدالله الصريخ"

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صاحب "بقايا الأمس".. وفاة الفنان  "عبدالله الصريخ" صاحب "بقايا الأمس".. وفاة الفنان  "عبدالله الصريخ"
بعد معاناة مع المرض

صاحب

توفي الفنان عبدالله الصريخ بعد معاناة مع المرض كابد معها آلامه حتى فاضت روحه عن عمر يقرب من الـ٦٠عامًا.

وطويت بوفاة الفقيد صفحة فنية قدّم من خلالها الكثير من الأعمال التي تمثّل مسيرةً خالدة.

ونعى محبو الفن الشعبي رحيل أحد عمالقته ورواده الأوائل.

ووُلد "الصريخ" في عنيزة، ومنها ذاع صيته لكل الخليج والوطن العربي صوتاً شجياً وموهبة فنية، حيث شارك بالمناسبات الوطنية وتغنى بالنصوص الشعرية لنجوم الشعر.

وعُرف الراحل بأغانيه الخالدة كـ"بقايا الأمس"، لكنه اليوم بعد مفارقته عشاقه لن يصبح من بقايا هذا الأمس بل ترك إرثاً كبيراً، كما تغنّى بـ"يا بلابل" وعرفها جماهيره.الفنان عبدالله الصريخ

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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