بتكلفة 4.2 مليون جنيه.. افتتاح "مسجد العتيق" في البحيرة - صور

★ ★ ★ ★ ★

مصراوي Masrawy

البحيرة - أحمد نصرة:

افتتحت مديرية أوقاف البحيرة، اليوم الجمعة، مسجد العتيق بقرية أبيس الخامسة، والمقام بالجهود الذاتية على مساحة 730 متر، بتكلفة إجمالية 4 مليون و 200 ألف جنيهًا.

وأشاد اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، بالجهود الذاتية والمشاركات المجتمعية فى تشييد وعمارة المساجد بمدن ومراكز المحافظة للتيسير على المواطنين فى إقامة الشعائر الدينية والحصول على خدمات التوعية الدينية والخدمات الأخرى، الصحية والتثقيفية والتعليمية التي تقدمها المساجد.

وأشار آمنة، إلى أنه خلال عام واحد افتتح 145 مسجدًا تجاوزت تكلفتها 215 مليون جنيهًا ليصبح إجمالي عدد المساجد بنطاق المحافظة 13 ألفًا و850 مسجدًا.