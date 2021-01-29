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بعد البحث عن جثمانه 21 يومًا.. أهالي الشرقية يؤدون صلاة الغائب على "طالب بلبيس"

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بعد البحث عن جثمانه 21 يومًا.. أهالي الشرقية يؤدون صلاة الغائب على "طالب بلبيس" بعد البحث عن جثمانه 21 يومًا.. أهالي الشرقية يؤدون صلاة الغائب على "طالب بلبيس"

مصراوي Masrawy

01:40 م الجمعة 29 يناير 2021

الشرقية – فاطمة الديب:

أدى أهالي قرية الزوامل التابعة، لمركز ومدينة بلبيس، بمحافظة الشرقية، منذ قليل، صلاة الغائب على الشاب محمد السيد دياب، 20 عامًا، طالب بالفرقة الثانية نظم معلومات، والذي لقى حتفه غرقًا، في مياه ترعة الإسماعيلية، المارة أمام قرية الزوامل منذ 21 يوما، إثر انقلاب سيارة ربع نقل كان يقودها من أعلى الكوبري؛ بعد محاولات كثيرة متواصل لقوات الإنقاذ النهري للعثور عليه دون جدوى.

كان اللواء إبراهيم عبدالغفار، مدير أمن الشرقية، تلقى إخطارًا من اللواء عمرو رؤوف، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ بانقلاب سيارة نصف نقل خضراء اللون في ترعة الإسماعيلية، بالقُرب من كوبري الزوامل ببلبيس، فيما انتقلت قوات الشرطة والإنقاذ النهري إلى محل الواقعة.

تبين من تحريات رجال المباحث أن الطالب المتوفي كان يقل السيارة، متجه إلى إحدى القرى لإحضار فرش عروسة نجلة عمه، وأسفر الحادث عن إصابة عبدالله السيد محمد سالم دياب، 18 سنة، طالب بالفرقة الأولى بكلية نظم المعلومات، وفقدان شقيقه "محمد" 20 سنة، طالب بالفرقة الثانية نظم معلومات، وإصابة صلاح محمد أحمد دياب، 45 سنة، عامل، ووفاة شقيقه "محمد" 54 سنة، فلاح.

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