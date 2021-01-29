أخبار عاجلة

ذهابًا وإيابًا بين الرياض والقصيم.. التمر والكليجا و"سار" تبهر السفير الفرنسي -
﻿إعلان قوائم الفرق المشاركة في كأس العالم للأندية -
"الطاقة الذرية" تتهم إيران بارتكاب انتهاك جديد للاتفاق النووي -
وفاة و3 إصابات في حادث انقلاب مركبة بعقبة الملك فهد -
شاهد.. لا استثناءات في اشتراط ورهن الدخول للمرافق العامة بتطبيق "توكلنا" -
الأمن الغذائي بالمملكة.. إنجازات "دواجن الوطنية" تجعلها ركيزة أساسية -
وزيرا خارجية مصر والبرتغال يبحثان دفع علاقات التعاون الثنائية -
واشنطن: أحداث ميانمار "انقلاب عسكري" -
وفاة و٣ إصابات في حادثة محتجزي مركبة عقبة الباحة -
السلطة الفلسطينية تبدأ حملة التطعيم ضد "كورونا" في الضفة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. مصراوي Masrawy

العراق والأردن يبحثان زيادة حجم التبادل السلعي الزراعي

Print
العراق والأردن يبحثان زيادة حجم التبادل السلعي الزراعي العراق والأردن يبحثان زيادة حجم التبادل السلعي الزراعي

مصراوي Masrawy

01:43 م الجمعة 29 يناير 2021

بغداد - أ ش أ
بحث وزير الزراعة العراقي محمد الخفاجي، اليوم الجمعة، مع نظيره الأردني محمد داودية زيادة حجم التبادل السلعي فيما يخص القطاع الزراعي بشقيه النباتي والحيواني.
وذكر بيان لوزارة الزراعة العراقية أوردته الوكالة الوطنية العراقية للأنباء أن الجانبين اتفقا - خلال اللقاء - على تقديم كافة التسهيلات الممكنة لزيادة حجم التبادل التجاري في مجال السلع الزراعية، وإعطاء الأولوية لتبادل السلع في مجال الثروة الحيوانية والنباتية حسب حاجة البلدين، وتسهيل تسجيل الأدوية البيطرية والمبيدات الزراعية في كلا البلدين.
ورحب الجانب العراقي باستعداد الجانب الأردني لنقل التجربة الأردنية في مجال رقمنة القطاع الزراعي، وتدريب الكوادر العراقية في مجالات الاستخدام الأمثل للمياه والزراعات المائية والحصاد المائي وإكثار البذور المقاومة للملوحة والمكافحة الحيوية واستخدام المبيدات الصديقة للبيئة والتنمية الريفية وتمكين المرأة.
وأكد الجانبان أهمية مشاركة العراق كدولة مؤسسة في منظومة المركز الإقليمي للأمن الغذائي المقترح من الأردن.

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى

كورونا فى العالم

مصراوي Masrawy

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
"بينها مصر والإمارات".. السعودية تعلق دخول مواطنين ودبلوماسيين من 20 دولة

"بينها مصر والإمارات".. السعودية تعلق دخول مواطنين ودبلوماسيين من 20 دولة

سفير مصر بالجزائر يسلم وزير الخارجية الجزائري رسالة من السيسي إلى تبون

سفير مصر بالجزائر يسلم وزير الخارجية الجزائري رسالة من السيسي إلى تبون

وزيرا خارجية مصر والبرتغال يبحثان دفع علاقات التعاون الثنائية

وزيرا خارجية مصر والبرتغال يبحثان دفع علاقات التعاون الثنائية

مؤشرات إيجابية.. نيفين جامع: 2020 عام استثنائي للصناعة المصرية

مؤشرات إيجابية.. نيفين جامع: 2020 عام استثنائي للصناعة المصرية

شبكة عيون الإخبارية