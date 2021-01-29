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بعد تقديم واجب العزاء.. أسرة عبلة الكحلاوى تشكر قرينة الرئيس وشيخ الأزهر ونقيب الأشراف

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بعد تقديم واجب العزاء.. أسرة عبلة الكحلاوى تشكر قرينة الرئيس وشيخ الأزهر ونقيب الأشراف بعد تقديم واجب العزاء.. أسرة عبلة الكحلاوى تشكر قرينة الرئيس وشيخ الأزهر ونقيب الأشراف

مصراوي Masrawy

01:53 م الجمعة 29 يناير 2021

كتب - محمود مصطفى:
وجهت أسرة الدكتورة عبلة الكحلاوي، الشكر لكل محبيها في جميع أقطار الأرض الذين تواصلوا أو دعوا لها بواسع الرحمة أو حزنوا على فراقها الدنيا، أو أطلقوا عبارات الثناء، بعد وفاتها الاثنين الماضي.

وخصت أسرة الدكتورة عبلة الكحلاوي، السيدة انتصار قرينة الرئيس، على كلماتها الراقية، وفضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، والسيد محمود الشريف، نقيب السادة الأشراف، وجامعتا الأزهر والقاهرة ودار الإفتاء ووزارة الأوقاف وسفارات الدول والمنظمات الإسلامية وعلماء العالم الإسلامي والشخصيات العامة كلا باسمه ومن بادر وأصر على حضور تشييع الجثمان.


وأعربت الأسرة عن شكر محبيها في كل مكان لمشاعرهم الفياضة على مواقع التواصل وغيرها، وما أظهروه من حب على روحها العطرة، ويدا بيد جميعا نكمل ما بدأته فى الخير مع مجمع الباقيات الصالحات، الكيان المؤسسي ثابت الأركان الذي أسس على التقوى وهو ملك الجميع بنية صادقة لخدمة عباد الله لله.

وقالت الأسرة :"ندعو الله بحق ما أودع فى قلوبنا من محبة ورحمة وصبر ووفاء أن يجمعنا مع أمنا جميعا الدكتورة عبلة الكحلاوي فى الفردوس الأعلى ولن نبرح أعتاب الحمد والرضا حتى اللقاء".

وتوفيت الدكتور عبلة الكحلاوي الأستاذ بجامعة الأزهر، مساء الأحد الماضي، عن عمر ناهز الـ 72 عاما، متأثرة بإصابتها بفيروس كورونا.

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