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محافظ الغربية يصدر قرارًا عاجلًا بشأن "عقار طنطا المائل"

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محافظ الغربية يصدر قرارًا عاجلًا بشأن "عقار طنطا المائل" محافظ الغربية يصدر قرارًا عاجلًا بشأن "عقار طنطا المائل"

مصراوي Masrawy

01:31 م الجمعة 29 يناير 2021

الغربية-مروة شاهين:

أصدر الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، قرارا عاجلًا بإزالة العقار المائل في تقاطع شارع مصطفى كامل مع الحرية بنطاق حي أول طنطا وذلك بعد قرار لجنة المنشأت الأيلة للسقوط بإزالة العقار حتى سطح الأرض لخطورته الداهمة.
انتقلت الأجهزة التنفيذية برئاسة عادل داوود رئيس حي أول طنطا إلى مكان العقار، وكافة الجهات الأمنية برئاسة اللواء مساعد مدير أمن الغربية و العميد زكريا حجازى مأمور قسم أول طنطا والمقدم يوسف الجندى رئيس مباحث قسم أول طنطا، وبحضور احمد زيدان مقاول السنوية للازالات بالمحافظة.
جرى إخلاء كافة السكان بالعقار والمكون من طابق أرضي وميزان وثمانية طوابق علوية حسب الرخصة الهندسية، حيث جرى فرض طوق أمني حول العقار، تمهيدُا لإزالته حتى سطح الأرض.

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