تضامن الإسكندرية تعلن ترميم وتجهيز 26 منزلا في قرى العامرية الأكثر احتياجا (صور)

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الإسكندرية - محمد البدري:

أعلنت الدكتورة ماجدة جلالة، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالإسكندرية، اليوم الجمعة، تأهيل ورفع كفاءة 26 منزلا في قريتي الكرنك وأبو سمبل بمنطقة العامرية غرب المحافظة، ضمن أعمال مبادرة حياة كريمة.

وقالت جلالة في تصريح صحفي، الجمعة، إنه جرى تجهيز المنازل المشار إليها بالفرش وقطع الأثاث والأجهزة المنزلية بعد إتمام أعمال رفع الكفاءة والتأهيل بالتنسيق مع جمعية الأورمان وذلك في إطار المسؤولية المجتمعية لدعم القرى الأكثر احتياجا من خلال رفع كفاءة المنازل المتهالكة.

وأكدت وكيل الوزارة أهمية دور المجتمع المدني التوفير في مساعدة الشرائح الأكثر احتياجا وتوفير حياة كريمة لهم، لافتة إلى استمرار جهود المديرية في رفع كفاءة منازل أخرى من خلال التعاون المشترك بين لجان الحصر والمعاينة والجمعيات الأهلية لمتابعة المنازل التي بحاجة إلى إعادة تأهيل وتجهيز.