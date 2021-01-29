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2 مليون جنيه.. إعلان خسائر حريق مصنع أقطان شبرا الخيمة

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2 مليون جنيه.. إعلان خسائر حريق مصنع أقطان شبرا الخيمة 2 مليون جنيه.. إعلان خسائر حريق مصنع أقطان شبرا الخيمة

مصراوي Masrawy

01:24 م الجمعة 29 يناير 2021

القليوبية - أسامة علاء الدين:

كشف مصدر بحي غرب شبرا الخيمة، أن خسائر مصنع الأقطان المحترق بشبرا الخيمة قدرت بـ2 مليون جنيه، موضحا أن الحريق استمر 3 ساعات متواصلة، حتى تمكنت قوات الحماية المدنية بالإشتراك مع حي غرب شبرا الخيمة من إخماد الحريق والسيطرة عليه تماما.

وأضاف المصدر، أن المصنع مقام على مساحة 500 متر مكون من دورين، وأن النيران التهمت جميع الأقطان، ومكن التنظيف المتواجد بالدور الأرضي دون خسائر في الأرواح.

وتلقت الأجهزة الأمنية بالقليوبية، إخطارا من شرطة النجدة يفيد نشوب حريق داخل مصنع تقطيع أقطان بحارة ناصر ذكي، بشرق السكة الحديد، بميدان المؤسسة التابع لحي غرب شبرا الخيمة.

انتقلت الأجهزة الأمنية وقوات الحماية المدنية، وجرى الدفع بـ8 سيارات إطفاء، و3 سيارات إسعاف للسيطرة على الحريق، وإخماد النيران، ومنع وصول ألسنة اللهب إلى المنازل والمناطق المجاورة حفاظا على أرواح المواطنين.

وتبين من المعاينة المبدئية أن المصنع ملك "محمد .إ.أ" ومكون من طابقين أرضي وأول علوي، ونتج عن الحريق التهام محتويات المصنع دون حدوث إصابات أو أضرار بشرية.

كلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري عن أسباب الحريق، وحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

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