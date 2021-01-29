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صقيع ورياح غربية.. "نوة الكرم" تواصل ضرب الإسكندرية- صور

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صقيع ورياح غربية.. "نوة الكرم" تواصل ضرب الإسكندرية- صور صقيع ورياح غربية.. "نوة الكرم" تواصل ضرب الإسكندرية- صور

مصراوي Masrawy

01:16 م الجمعة 29 يناير 2021

الإسكندرية – محمد عامر:

شهدت أحياء الإسكندرية، اليوم الجمعة، طقس غير مستقر يصاحبه انخفاض شديد في درجات الحرارة وصل إلى حد الصقيع ونشاط للرياح الغربية، وذلك في ثاني أيام نوة "الكرم".

وتوقف هطول الأمطار الغزيرة منذ الساعات الأولى لصباح اليوم، فيما واصلت محافظة الإسكندرية، رفع درجة الاستعداد القصوى والطوارئ، نظرا لاستمرار النوة لمدة 7 أيام.

وواصلت شركة الصرف الصحي بالتنسيق مع الأحياء وشركتي مياه الشرب ونهضة لأعمال النظافة نشر 180 سيارة شفط بالشوارع والميادين، تحسبا لهطول أمطار.

وقال أحمد بريقع، المتحدث الرسمي باسم هيئة ميناء الإسكندرية، إن حركة الملاحة البحرية بمينائي الإسكندرية والدخيلة تجري بصورة طبيعية، نظرا لوجود ارتفاعات الأمواج في المعدلات الطبيعية حتى الآن.

ومن جانبه، أوضح اللواء محمود نافع، رئيس شركة الصرف الصحي بالإسكندرية، أنه وفقاً لتوقعات هيئة الأرصاد الجوية تقل فرص سقوط الأمطار على المحافظة خلال النهار بالمقارنة بساعات الليل، مؤكدا أن الأمطار التي هطلت منذ أمس لم تؤثر على حركة المرور.

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