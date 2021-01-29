صور.. طقس غير مستقر في سانت كاترين والوحدة المحلية تعلن "الطوارئ"

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جنوب سيناء- رضا السيد:

تشهد مدينة سانت كاترين اليوم الجمعة أجواء غير مستقرة في حالة الطقس، وغطت السحب سماء المدينة مع انخفاض شديد في درجة الحرارة.

وقال خالد سلامة نائب رئيس مدينة سانت كاترين، إن المدينة تعرضت صباح اليوم لموجة من الطقس، من ارتفاع سرعة الرياح وانخفاض شديد في درجات الحرارة، وغطت السحب سماء المدينة، وجرى رفع درجة الاستعداد، وإعلان حالة الطوارئ القصوى في كافة القطاعات الخدمية والتنفيذية بالمدينة تحسبًا لسقوط أمطار، أو حدوث سيول.

وأكد نائب رئيس المدينة في تصريح له اليوم الجمعة أنه جرى اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لمواجهة التقلبات الجوية، خاصة على الطرق السريعة، واتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية، وتفعيل غرف العمليات على مدار 24 ساعة، والتأكد من تطهير جميع مخرات السيول، وتشكيل فرق عمل للتدخل السريع في حالة حدوث سيول.

وأضاف أنه جرى التأكد من جاهزية كافة المعدات للتدخل السريع في حال حدوث سيول، كما جرى التأكد من توافر جميع السلع التموينية بالمدينة، وتوفير الخبز، والتنسيق مع غرفة العمليات الرئيسية بديوان عام المحافظة، والتنسيق معها على مدار اليوم، للوقوف على مجريات الأمور، والتدخل السريع في حالة طلب الإنقاذ.