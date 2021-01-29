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الإفتاء: تعمُد المشتبه في إصابتهم بـ "كورونا" مخالطة الناس حرام شرعا ومجرّم قانونا

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الإفتاء: تعمُد المشتبه في إصابتهم بـ "كورونا" مخالطة الناس حرام شرعا ومجرّم قانونا الإفتاء: تعمُد المشتبه في إصابتهم بـ "كورونا" مخالطة الناس حرام شرعا ومجرّم قانونا

مصراوي Masrawy

01:15 م الجمعة 29 يناير 2021

كتب - محمود مصطفى:
أكدت دار الإفتاء المصرية، أنه يحرم شرعًا ويُجرَّم قانونًا تعمُّد مصابي أو من يشتبه بإصابته حضورَ الجُمَع والجماعات والمحافل، ومخالطة الناس ومزاحمتهم في الأماكن والمواصلات العامة، والذهاب إلى المسجد لحضور الجمعة والجماعة مع المسلمين.

وأوضحت الدار في فتوى له، أنه يجب على المواطنين امتثال القرارات الاحتياطية والإجراءات الوقائية التي اتخذتها الدولة من منع التجمعات البشرية، للحد من انتشار هذا الفيروس؛ لِما ثبت من سرعة انتشار هذا الفيروس، وقد يكون الإنسان مصابًا بالفيروس أو مُحمَّلًا به وهو لا يشعر.

وأشارت إلى أن الشريعة الغراء أسقطت وجوب الجمعة واستحباب الجماعة في مثل هذه الحالات الوبيئة، فأجازت لهم الصلاة في البيوت والرِّحَال، ونص على ذلك العلماء سلفًا وخلفًا؛ رعايةً لسلامة الناس، ووقاية لهم من الأذى، وحدًّا من انتشار الأمراض.

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مصراوي Masrawy

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