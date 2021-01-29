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المعاينة الأولية لحريق التوفيقية: ماس كهربائي وراء اشتعال النيران

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المعاينة الأولية لحريق التوفيقية: ماس كهربائي وراء اشتعال النيران المعاينة الأولية لحريق التوفيقية: ماس كهربائي وراء اشتعال النيران

مصراوي Masrawy

01:17 م الجمعة 29 يناير 2021

كتب- محمد الصاوي:

كشفت المعاينة الأولية لحريق التوفيقية بالقاهرة، أن سبب نشوب الحريق هو حدوث ماس كهربائي بواجهة أحد الأكشاك ما تسبب في اندلاع النيران التي امتدت لعدد من المحال التجارية.

وأفادت التحريات أن الحريق التهم 22 محلًا وكشكًا، ويقوم رجال الحماية المدنية بالقاهرة، بأعمال التبريد لمنع تجدد اشتعال النيران وانتقل رجال المعمل الجنائي لإجراء أعمال المعاينة.

ونشب حريق هائل في مخزن لقطع غيار السيارات بشارع التوفيقية بمنطقة رمسيس، وعلى الفور هرعت سيارات الإطفاء إلى مكان البلاغ، وتم إيقاف حركة السيارات في الشارع وتم الدفع بـ6 سيارات إطفاء بقيادة اللواء انتصار منصور، مدير إدارة الحماية المدنية بالقاهرة، وتمت السيطرة على الحريق.

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