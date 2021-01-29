بالصور.. الداخلية تحتفل "بيوم الوفاء" بمناسبة عيد الشرطة الـ 69

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مصراوي Masrawy

كتب- علاء عمران:

قامت مديريات الأمن بإقامة احتفالية بيوم الوفاء لضباط الشرطة ممن أوفوا العطاء تأكيدا لما قدموه من إنجاز وعطاء واعترافا بدورهم وجهودهم في خدمة رسالة الأمن وأهمية تواصل الأجيال المتعاقبة للاستفادة من خبراتهم في إثراء المنظومة الأمنية.

يأتي ذلك في ضوء الاحتفال بعيد الشرطة وذكرى مرور 69 عاما على ملحمة البطولة الخالدة لمعركة الإسماعيلية التي ستظل رمزا للفخر والنضال في تاريخ الشرطة المصرية وشاهدا على بطولة وتضحيات رجالها البواسل الذين جادوا بأرواحهم الطاهرة لتبقى مصر مرفوعة المهمة.