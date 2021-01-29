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تصادم سفينتين بالمجرى الملاحي لقناة السويس..والحكومة ترد

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تصادم سفينتين بالمجرى الملاحي لقناة السويس..والحكومة ترد تصادم سفينتين بالمجرى الملاحي لقناة السويس..والحكومة ترد

أصدر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، اليوم الجمعة، بيانًا رد فيه على ما تردد من أنباء بشأن توقف حركة الملاحة بقناة السويس نتيجة اصطدام سفينتين بالمجرى الملاحي.

وأوضح البيان أن المركز الإعلامي تواصل مع هيئة قناة السويس، والتي أكدت على انتظام حركة الملاحة بالقناة بشكل طبيعي دون وقوع أي اصطدام.

وأكدت على أن القناة اتخذت كافة الاستعدادات الدائمة لإدارة أي مواقف طارئة تقع بالمجرى الملاحي، وذلك من خلال جاهزية أطقم الإرشاد ووحدات الإنقاذ البحري، إلى جانب الدور الحيوي لمركز مراقبة الملاحة في التأكد الدائم من انتظام حركة الملاحة، بما يكفل عبور السفن المارة بالقناة بأمان.

معلومات الكاتب

مدير تحرير المشرق نيوز، رئيس قسم الصحة بشبكة عيون الإخبارية

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