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ضبط عاطلين بحيازتهما "120 طربة حشيش" في الإسكندرية

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ضبط عاطلين بحيازتهما "120 طربة حشيش" في الإسكندرية ضبط عاطلين بحيازتهما "120 طربة حشيش" في الإسكندرية

مصراوي Masrawy

01:10 م الجمعة 29 يناير 2021

الإسكندرية – محمد عامر:

ألقت الأجهزة الأمنية بالإسكندرية القبض على عاطلين بمنطقة العامرية، لاتجارهما في المواد المخدرة، وبحوزتهما 120 طربة لمخدر الحشيش، قبل ترويجها على عملائهما.

وردت معلومات لضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات تفيد مزاولة عاطلين، لهما معلومات جنائية، مقيمين بمحافظة المنوفية، بمزاولة نشاطا إجراميا بالاتجار في المواد المخدرة، وترويجها على عملائهما بمنطقة العامرية.

وعقب تقنين الإجراءات، ألقي القبض على المتهمين أثناء تواجدهما بدائرة قسم شرطة العامرية ثان، وبحوزتهما 120 طربة لمخدر الحشيش تزن 12 كيلو جرام، تقدر قيمتها بـ 840 ألف جنيه، ومبلغ مالي و2 هاتف محمول.

وبمواجهتهما، اعترفا في التحقيقات بتكوين تشكيلا عصابيا فيما بينهما تخصص في الاتجار بمخدر الحشيش وترويجه على عملائهما بمنطقة العامرية غربي الإسكندرية.

تحرر محضر بقسم شرطة العامرية ثان، وجارى العرض على النيابة العامة للتحقيق.

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